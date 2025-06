Poglejte, kako je trenutno videti zračni prostor nad Iranom in Irakom (FOTO)

Letalske družbe so danes zgodaj zjutraj množično zapustile zračni prostor nad Izraelom, Iranom in Irakom, potem ko je Izrael sprožil napade na cilje v Iranu. To potrjujejo tudi podatki s spletne platforme Flightradar24. Letalski prevozniki si zdaj prizadevajo preusmeriti in odpovedati lete, da bi zagotovili varnost potnikov in posadk, pišejo tuji mediji.

Tukaj si lahko ogledate, kako hitro se je spraznil zračni prostor nad Iranom:

Letališče Ben Gurion zaprto

Izrael je sporočil, da je napadel iranska jedrska postrojenja, tovarne balističnih raket in vojaške poveljniške centre. Napovedal je tudi, da gre za začetek dolgotrajne operacije, katere cilj je preprečiti Teheranu razvoj jedrskega orožja.

Letališče Ben Gurion v Tel Avivu je do nadaljnjega zaprto. Izraelske protizračne enote so v stanju visoke pripravljenosti zaradi možnosti iranskega povračilnega napada. Izraelski letalski prevoznik El Al Airlines je sporočil, da je začasno ustavil vse lete v in iz Izraela.

Tudi iranski zračni prostor ostaja do nadaljnjega zaprt, so poročali iranski državni mediji. Irak je danes zgodaj zjutraj prav tako zaprl svoj zračni prostor in prekinil ves promet na svojih letališčih, so sporočili iraški državni mediji.

Težave že od izbruha vojne oktobra 2023

Vzhodni Irak v bližini meje z Iranom zajema enega najprometnejših zračnih koridorjev na svetu. Po njem dnevno leti več deset letal na povezavah med Evropo in Perzijskim zalivom ter na progah med Azijo in Evropo.

Izraelsko-palestinski konflikt, ki je izbruhnil oktobra 2023, je že povzročil številne zaplete v civilnem letalstvu na Bližnjem vzhodu. Zračni prostor si zdaj občasno delijo komercialna letala ter droni in rakete, pri čemer so bili nekateri napadi po navedbah očividcev dovolj blizu, da so jih lahko opazili piloti in potniki.