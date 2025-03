Poglejte, kaj so naredili Trumpovemu podpredsedniku: »Uničil si to mesto!« (VIDEO)

J. D. Vancea, podpredsednika Združenih držav, je občinstvo izžvižgalo, ko je v četrtek zvečer sedel na svojem sedežu na koncertu Nacionalnega simfoničnega orkestra v Kennedyjevem centru v Washingtonu.

»Uničil si to mesto!«

Ko sta Vance in njegova žena vstopila v ložo, se je začel zelo glasen protest posameznikov, ki se je vse bolj širil po dvorani. Protest sicer nenavaden za kraj, kjer poteka koncert klasične glasbe.

»Uničil si to mesto!« je zavpil nekdo iz občinstva, Vance pa se je le nasmehnil in pomahal.

Tako Guardian navaja, da je obiskovalce koncerta preverjala varnostna služba, zato je bil začetek prestavljen za 25 minut.

Koncert se je začel z izvedbo Drugega violinskega koncerta Dmitrija Šostakoviča ob spremljavi solista Leonidasa Kavakosa in nadaljeval z Igorjem Stravinskim in njegovim baletom Petruška. Občinstvo je med odmorom komentiralo primernost izključno ruskega programa, glede na to, da je Vance v Ovalni pisarni napadel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.