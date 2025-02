Poglejte, kaj se je pojavilo nad bolnišnico, kjer se zdravi papež: je to dober znak (FOTO)

Papež Frančišek je še vedno v bolnišnici Gemelli v Rimu, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Diagnosticirali so mu kompleksno respiratorno okužbo in pljučnico, ki vključuje astmatični bronhitis, diagnoza pa je za človeka njegove starosti zahtevna in potrebno je intenzivno zdravljenje, vključno z uporabo kortizona in antibiotikov, da bi obvladali vnetje in okužbo.

Mavrica mnogim vernikom daje upanje. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Frančišku so sicer že v mladosti odstranili del pljuč, kar dodatno otežuje njegovo trenutno zdravstveno stanje, da bolnišnice morda nikoli več ne bo zapustil, pa se boji tudi sam, o čemer je menda že govoril s svojimi najožjimi sodelavci.

A vsi, kot kaže, niso tako zelo pesimistični. Ne le da so njegovi zadnji krvni testi nekoliko boljši, tudi papeževo stanje je bilo v sredo popoldan stabilno. In za nameček je nad bolnišnico, v kateri okreva Frančišek, nastala mavrica. V tem mnogi vidijo znak, da bo z njim vse v redu, da ga čuva sam bog. Mavrica je namreč ne le nastala nad bolnišnico Gemelli, temveč je videti, kot da izginja v stavbo prav v tistem delu, kjer je papeževa bolnišnična soba.