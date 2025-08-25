Poglejte, kaj se bliža Evropi: Pričakujte vremensko dinamičen konec meseca ...

V naslednjih nekaj dneh v zahodni Evropi, Združenem kraljestvu in na Irskem napovedujejo nestabilne vremenske razmere, saj bodo Evropo dosegli ostanki orkana Erin. Potem ko je dosegel vrhunec 5. kategorije, se Erin premika vzhodno od Severne Amerike proti Evropi in je oslabel v intenziven posttropski ciklon. Sistem vzbuja zaskrbljenost zaradi možnosti hudega vremena pozneje ta teden, navaja Severe Weather.

Ostanki orkana Erin bodo ostali intenzivni do torka, z epicentrom zahodno od Irske in Združenega kraljestva. Temperature lahko dosežejo 30 °C, preden bo Erin dosegel Združeno kraljestvo, nato pa se začne deževno obdobje. Zahodno obalo bodo dosegli visoki valovi.

Dež in vetrovne razmere naj bi trajali do konca tedna

Napovedujejo, da bodo ostanki orkana Erin ponoči in v torek prinesli bolj vlažne in vetrovne razmere na Irsko, Severno Irsko in nato večji del Združenega kraljestva. Sistem bo danes ohranil vetrove z močjo orkana, vendar bo od sredine tedna naprej postal bolj nestabilen, z močnim vetrom in občasnimi močnimi nalivi z nevihtami.

Dež in vetrovne razmere naj bi trajali do konca tedna. Nato se bo postopoma premikal proti zahodni Evropi in se širil naprej proti jugu in jugovzhodu, kar bo konec tedna v severno sredozemsko regijo prineslo potencialno hude vremenske razmere. Po sredini tedna pa bo prodrl globlje na celino. Evropa naj bi do konca avgusta imela bolj dinamično vreme, ki bo verjetno trajalo do začetka septembra.

Močni vetrovi v zgornjih plasteh zemlje se bodo nato razširili čez Francijo proti severnemu Sredozemlju in alpski regiji. Južna Evropa ostaja v toplih poznopoletnih razmerah, a meteorologi opozarjajo na večdnevno obdobje hudega vremena od srede do sobote.