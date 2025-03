Poglejte, kaj je imel na sebi, Trump si ni mogel pomagati in je ... (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je napade na Evropsko unijo nadaljeval tudi med srečanjem z irskim premierjem Michaelom Martinom v Ovalni pisarni Bele hiše. Irsko je obtožil izkoriščanja in nepoštenosti do ZDA, zlasti zaradi dejstva, da so številne ameriške farmacevtske družbe zaradi nižjih davkov preselile svoje obrate na Irsko.

»Imeli smo neumne voditelje, ki niso imeli pojma,« je dejal Trump in poudaril, da bo farmacevtskim družbam uvedel 200-odstotne carine, da ne bodo mogla ničesar prodati v ZDA.

Kaj je s temi nogavicami?

S Trumpom v Ovalni pisarni je bil njegov podpredsednik J. D. Vance. V nekem trenutku pa so njegove nogavice zmotile Trumpov govor. Na srečanje z irskim premierjem je namreč prišel obut v nogavice, okrašene z deteljicami, ki so nacionalni simbol Irske.

»Kaj je s temi nogavicami?« je komentiral Trump. »Poskušam ostati osredotočen, vendar sem zelo navdušen nad temi podpredsedniškimi nogavicami.«