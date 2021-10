Poglejte izbor najlepših fotografij vesolja (VIDEO)

Znameniti vesoljski teleskop Hubble že več kot tri desetletja kroži okoli Zemlje in beleži neverjetne prizore, ki navdušujejo. Teleskop so v orbito poslali 24. aprila 1990, junija letos pa je prišlo do okvare računalnika, ki je ugasnila njegove znanstvene instrumente. Inženirji so ga uspešno popravili in Hubble spet opravlja svoje naloge, med drugim tudi pošilja fotografije čudovitih prizorov v vesolju.

Pripravili smo fotogalerijo nekaterih najlepših prizorov, ki jih je posnel Hubble in so objavljene na spletni strani Nase.

Spodaj pa si oglejte video, ki so ga pripravili ob Hubblovi 30. obletnici in prikazuje 600 fotografij, ki jih je posnel teleskop. Te predstavljajo le majhen delež vseh podatkov, ki jih zbira.