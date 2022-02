Poglejte francoski dvorec, biser Rusije (FOTO)

Videti je kot francoski srednjeveški dvorec, a je povsem nova zgradba: arhitekturni biser ruske avtonomne pokrajine Kabardino-Balkarija stoji sredi umetnega jezera, obiskovalci pa se v čarobnem okolju počutijo kot v pravljici.

Novi val slave

Dvorec Erken je turistična atrakcija brez primere, so ponosni vsi, ki živijo v bližini razkošja. Zgradba spominja na evropske gradove. Stoji na idilični podeželski lokaciji na jugu Ruske federacije, ki domačim in tujim turistom sicer ponuja številne druge znamenitosti, a se je Erken izkazal za eno najprivlačnejših. Svoje dodajo še vinogradi v neposredni bližini, številne ribe, ki naseljujejo jezero, in divje ptice, ki redno obkrožajo dvorec; ta stoji od leta 2010, a so mu družabna omrežja v zadnjih letih prinesla vnovično slavo in občudovanje obiskovalcev z vsega sveta.

Njegov snovalec je uspešen podjetnik Tembulat Erkenov, sicer velikan vinske industrije v avtonomni republiki in ugleden politik, ki se mu je zamisel o gradnji dvorca porodila med številnimi potovanji po stari celini. Diplomirani agronom in velik ljubitelj ter poznavalec žlahtne kapljice je kmalu sklenil, da si bo omislil svojo vinsko klet, a drugačno od vseh preostalih. Tako se je rodil Chateau Erken, ugledna vinska znamka in turistična znamenitost obenem, ki vsako leto privabi številne turiste in seveda okuševalce.

2017. je umrl snovalec gradu.

Leta 2017 je po pokojnem podjetniku posle prevzel sin ter v dvorcu še razširil restavracijo in turistično ponudbo.