Poglejte e-pošto, ki jo je Musk poslal uslužbencem. Pojasnil je, kaj se bo zgodilo, če ne bodo odgovorili

Milijarder in vodja oddelka za vladno učinkovitost (DOGE) Elon Musk je zveznim delavcem zagrozil, naj pojasnijo, kaj so delali prejšnji teden, sicer jim grozi odpoved.

E-poštno sporočilo zaposlenim omogoča odgovor do 23.59 v ponedeljek.

Grožnja, objavljena v družabnem omrežju X, je prišla le nekaj ur po tem, ko je predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bi moral DOGE postati bolj agresiven pri svojih poskusih zmanjšanja in preoblikovanja zvezne delovne sile.

»Kaj ste počeli prejšnji teden?«

»Vsi zvezni uslužbenci bodo kmalu prejeli e-pošto s prošnjo, naj pojasnijo, kaj so počeli prejšnji teden,« je napovedal Musk.

Od sobote zvečer so bila tako poslana e-poštna sporočila uslužbencem zveznih agencij, vključno z Uradom za finančno zaščito potrošnikov, Nacionalno upravo za oceane in atmosfero, Centri za nadzor in preprečevanje bolezni in drugimi, z zadevo: »Kaj ste počeli prejšnji teden?« »Neodziv se bo štel za odpoved«

Milijarder in vodja oddelka za vladno učinkovitost (DOGE) Trumpove administracije, je zagrozil, da bo odpustil vsakega zveznega delavca, ki ne bo pojasnil, kaj je delal prejšnji teden. FOTO: Saul Loeb Afp

E-pošta, ki jo je pridobil Reuters, od zaposlenih zahteva, da odgovorijo na prejeto e-pošto s petimi točkami, ki povzemajo, kaj so dosegli v službi prejšnji teden.

Ni sicer jasno, kakšno pravno podlago ima Musk za odpuščanje zveznih delavcev, če se ne odzovejo na njegovo zahtevo.