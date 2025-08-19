V ZDA

Poglejte dramatičen posnetek reševanja moškega, ki je bil dva dni ujet za slapovi (VIDEO)

Reševanje so označili za »osupljiv podvig preživetja«.
Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek/FB
FOTO: Zaslonski posnetek/FB

M. U.
19.08.2025 ob 13:15
M. U.
19.08.2025 ob 13:15

Čas branja: 1:23 min.

Iz ZDA poročajo o dramatičnem reševanju. Tako je šerifov urad okrožja Tulare sporočil, da je 46-letni Ryan Wardwell pred dnevi obiskal slapove Seven Teacups v Kaliforniji. Med spustom pa se je ujel za slapovi reke Kern, zdaj pa se je pojavil posnetek njegovega dramatičnega reševanja. Vse se je začelo, ko se Wardwell zvečer ni pojavil pri svojem avtomobilu in so ga začeli iskati. Reševalci so ga našli šele naslednji dan, potem ko so uporabili brezpilotno letalo, je navedel Guardian.

»Osupljiv podvig preživetja«

Wardwell je bil živ in pri zavesti, posadka helikopterja pa ga je uspela dvigniti na varno, s čimer je šerifov urad opravil »osupljiv podvig preživetja«.

Po poročanju San Francisco Chronicle se je Wardwell že večkrat spustil po vrvi po slapovih. 10. avgusta je bil na izletu s prijatelji, ko je Wardwell po vrveh poiskal zavetje v jami pod slapovi. Dvakrat je poskušal splezati ven, vendar mu ni uspelo. »Ni se uspel ogreti ali posušiti, zato je moral biti v groznem stanju,« je dejal ob tem pojasnil policist Kevin Kemmerling.

