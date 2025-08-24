VELIKO SRCE

Poglejte dokaz, da so še dobri ljudje! Moški obležal sredi ceste, to je sledilo (VIDEO)

Starejšemu moškemu, ki je ležal med dvema voznima pasovoma precej prometne ceste v Splitu, so brez večjega pomisleka priskočili na pomoč.
Fotografija: sad FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Odpri galerijo
sad FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
24.08.2025 ob 10:15
M. U.
24.08.2025 ob 10:15

Poslušajte

Čas branja: 1:08 min.

Na splitski Facebook strani »Split i okolo Splita« je bil objavljen posnetek, ki dokazuje, da se še vedno lahko zanesemo drug na drugega. Starejšemu moškemu, ki je iz neznanega razloga ležal med dvema voznima pasovoma precej prometne ceste v Splitu, so brez večjega pomisleka priskočili na pomoč someščani.

Ko je mladenič ustavil avto in se približal moškemu, ki je očitno potreboval pomoč, je enako storil še en motorist, nato pa še en moški v avtomobilu. Dvignila sta ga na noge in mu pomagala, da se je premaknil s ceste.

Mnogi so bili ganjeni nad gesto, ki jim je povrnila vero v ljudi:

»Vsi bi morali biti taki«

»Čudovita mladina, bravo fantje!«

»Ni še vse izgubljeno, empatija še vedno obstaja, kapo dol fantje!«

 

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

cesta moški pomoč Split

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.