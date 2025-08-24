Poglejte dokaz, da so še dobri ljudje! Moški obležal sredi ceste, to je sledilo (VIDEO)

Na splitski Facebook strani »Split i okolo Splita« je bil objavljen posnetek, ki dokazuje, da se še vedno lahko zanesemo drug na drugega. Starejšemu moškemu, ki je iz neznanega razloga ležal med dvema voznima pasovoma precej prometne ceste v Splitu, so brez večjega pomisleka priskočili na pomoč someščani.

Ko je mladenič ustavil avto in se približal moškemu, ki je očitno potreboval pomoč, je enako storil še en motorist, nato pa še en moški v avtomobilu. Dvignila sta ga na noge in mu pomagala, da se je premaknil s ceste.

Mnogi so bili ganjeni nad gesto, ki jim je povrnila vero v ljudi:

»Vsi bi morali biti taki«

»Čudovita mladina, bravo fantje!«

»Ni še vse izgubljeno, empatija še vedno obstaja, kapo dol fantje!«