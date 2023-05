Poglejte bazen, v katerem se namakajo več kot 90 metrov visoko (FOTO)

Dubaj je idealen kraj za počitnice petičnih turistov, saj je tamkajšnja ponudba pisana na kožo izbirčnežem, ki so za razna razvajanja pripravljeni seči globoko v žep. Lastniki dubajskih turističnih objektov ves čas nadgrajujejo svojo ponudbo, s katero želijo uganiti želje najbogatejših, še preden jih ti sploh izrazijo.

Sončenje s pogledom na Dubaj

S tem v mislih so pred kratkim odprli nov hotel Atlantis The Royal, katerega zunanjost spominja na računalniško igrico tetris. Notranjost je dih jemajoča, prvi gostje pa so posebno navdušeni nad neskončnim bazenom Cloud 22, ki je več kot 90 metrov nad tlemi in ponuja razgled na vse mesto.

V hotelu lahko prespite že za 533 evrov na noč.

Dodaten vtis naredijo podrobnosti

V hotelu je 795 sob in suit, najcenejšo lahko najamete že za 533 evrov na noč. Hotel ima 17 barov in restavracij, 17 butikov z visoko modo, velnes, ki se razprostira na več kot 3344 kvadratnih metrih. Poleg bazena Cloud 22 imajo še 91 drugih, nekateri so del hotelske vile in dostopni le gostom v njej. Za udobje skrbi 2100 ljudi iz 100 različnih držav.

Hotel je z razkošno zabavo ob odprtju vzbudil pozornost že januarja. Povabljeni so izpraznili 4200 steklenic prestižnih šampanjcev Moët & Chandon, Beyonce, ki je zabavala izbrano družbo, pa naj bi za nastop prejela 23 milijonov evrov. S tem je novi hotel presegel prej najdražjo otvoritveno zabavo hotela The Palm, ki stoji le streljaj proč.

Kljub temu da sobe niso poceni, je hotel že 75-odstotno zaseden. Večina gostov prihaja iz Severne Amerike, Rusije in Velike Britanije. Med njimi so nekateri zvezdniki. Nedavno je tam počitnikoval igralec Idris Elba.

Poleg bazena, ki je postal eno najbolj priljubljenih prizorišč fotografiranja za instagram, gostje pohvalijo postrežbo, ki je temeljita in skrbna, a nevsiljiva. Dodaten vtis naredijo podrobnosti, denimo zlate zobne ščetke v kopalnici.