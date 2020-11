Poglavar srbske Cerkve se bori za življenje

Zdravstveno stanje poglavarja Srbske pravoslavne cerkve patriarha Irineja (90), ki se je 4. novembra okužil z novim koronavirusom, je zelo resno in je trenutno priključen na aparate, ki ga ohranjajo pri življenju, poročajo srbski mediji. Irinej je v bolnišnici od 5. novembra, v sredo zvečer pa se mu je stanje naglo poslabšalo.



Irinej se je v začetku meseca udeležil pogreba vplivnega vodje Srbske pravoslavne cerkve (SPC) metropolita Amfilohija, ki je umrl za posledicami covida 19. Tedaj so med množico žalujočih le redki nosili masko. Kamere so ujele tudi vernike, ki so iz istega keliha prejemali obhajilo. Eden izmed tistih, ki so poljubljali truplo v odprti krsti, je bil tudi pesnik Blagoje Baković (63), ki je zaradi okužbe prav tako pristal v bolnišnici.