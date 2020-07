Poginilo 350 slonov

Če je vzrok v vodi ali zemlji, je lahko ogrožen tudi človek.

V ozadju ni krivolov, saj slonom nihče ni vzel oklov, prav tako ne suša, saj druge živali ne poginjajo: kaj je torej krivo za tragični konec toliko slonov v Bocvani?V zadnjih dveh mesecih so okoljevarstveniki odkrili več kot 350 kadavrov v delti reke Okavango v tej južnoafriški republiki, kjer živi tretjina populacije afriških slonov; kaj je bilo usodno za te veličastne živali, pa še ni znano. Laboratorijske preiskave bodo odgovor ponudile šele v nekaj tednih, oblasti pa skrbi, da bo žrtev med sloni do takrat še več in da bo populacija, če ne bodo kmalu odkrili vzroka in našli rešitve, še bolj ogrožena. Okoljevarstvenikom se zdi zanimivo, da poginjajo samo sloni, če bi bila v ozadju zastrupitev, bi bila ta usodna še za druge živali, so prepričani, ugotavljajo pa, da tegoba, katera koli že je, napada nevrološki sistem; sloni namreč ob smrti padejo na obraz, prej pa nenavadno hodijo v krogih.Možnosti javnozdravstvene krize tako ne gre izključiti; če je vzrok za pogin v vodnih virih ali zemlji, je ogrožena tudi človeška populacija, ne smejo pa izključiti niti pandemije covida-19, bolezni, katere razsežnosti še niso povsem raziskane, opozarjajo oblasti v Bocvani.