Poginil predsednikov nemški ovčar

Nemška ovčarja sta minule mesece pogosto nastopala v medijskih objavah. FOTO: Reuters

Washington • Prvi ameriški par žaluje: pri 13 letih starosti se je poslovil njun nemški ovčar Champ, ki je Belo hišo prevohal že v letih, ko je bilpodpredsednik. Priljubljeni kuža je bil nepogrešljivi spremljevalec predsednika in prve dametudi med zadnjo turbulentno predsedniško kampanjo, v svojem zadnjem domovanju pa si je priboril prostor pri kaminu, kjer je najraje počival.»Naša družina je izgubila ljubečega spremljevalca, ki ga bomo zelo pogrešali,« je prek twitterja sporočil predsednik ZDA. »Z nami je preživel najlepše trenutke, ob strani nam je stal, ko nam je bilo zelo hudo. Razumel je naša čustva in počutje. Zelo radi smo imeli našega čudovitega, pridnega fanta in nikoli ga ne bomo pozabili. Tudi zadnje mesece, ko so mu moči že pohajale, je vsakokrat vstal, ko je kdo od družine vstopil v prostor, začel mahati z repom in nas s smrčkom dregnil, da bi ga čohljali za uhlji ali po trebuhu. Želel nam je slediti na vsakem koraku in biti vedno v naši družbi. Vse je bilo bolje, če je bil on zraven.«V mlajših letih je Champ živel v podpredsedniški rezidenci Number One Observatory Circle, razkošna viktorijanska vila pa ga je razvajala s prostrano zelenico in igriščem za golf, kjer se je zelo rad podil za žogicami, pred selitvijo v Belo hišo pa je živel v Delawaru.Leta 2018 se mu je pridružil mlajši Major, ki sta ga Bidnova prav tako posvojila iz zavetišča, triletni kuža pa marsikomu dela sive lase in zbuja strah, saj je že dvakrat pokazal zobe. In jih tudi uporabil. Zadnje mesece se zato uri po posebnem programu in privaja na življenje v soju žarometov. Prvi par je pred časom napovedal, da bosta posvojila tudi mačko, a je še ni na spregled. Izraze sočutja sta zakoncema namenila tudi, ki sta se minuli mesec poslovila od 12-letnega portugalskega vodnega psa. Bo je izgubil boj z rakom.