Poginil najstarejši panda: ko je nehal jesti, so ga uspavali (FOTO)

V živalskem vrtu v Hongkongu je poginil najstarejši orjaški panda An An. Dočakal je 35 let, v človeških letih bi to bilo 105, upravniki vrta pa so ga morali po tem, ko se je dalj časa slabo počutil in je na koncu začel zavračati hrano, evtanazirati. An An je na svet prikukal v divjini v kitajski provinci Sečuan, v hongkonški živalski vrt Ocean Park pa je prišel leta 1999. Tam je hitro postal eden od ljubljencev ne le obiskovalcev, ampak tudi zaposlenih, ti so novico o njegovi smrti s težkim srcem delili s svetom.

Pred živalskim vrtom je oboževalcem na voljo žalna knjiga. FOTO: Joyce Zhou/Reuters

»Vsi v živalskem vrtu smo užaloščeni zaradi izgube An Ana. Bil je nepogrešljiv član naše družine in skupaj z nami je rasel. V tem času je spletel močne vezi z lokalnimi prebivalci, nami in turisti,« so zapisali v sporočilu za javnost in ga objavili na družabnem omrežju, pod objavo pa se je hitro nabralo na tisoče sporočil sožalja z vsega sveta, še posebno pretreseni so bili nad novico tisti, ki so ga imeli srečo videti v živo.

Iz živalskega vrta so še pojasnili, da se je An An zadnji teden počutil vedno slabše, začel je zavračati hrano, ni se želel družiti in igrati, nekaj dni pred smrtjo pa je povsem nehal jesti. Veterinarji mu niso mogli več pomagati, zato so se z upravniki odločili, da bo zanj najboljše, da ga uspavajo, v nasprotnem primeru bi ga bili prisiljeni gledati, kako iz dneva v dan bolj hira, to pa se nikomur ni zdelo primerno in humano.

Najvišjo starost v ujetništvu je sicer dočakala samička orjaškega pande Jia Jia, ki je poginila leta 2016 stara 38 let, tudi ona je bivala v živalskem vrtu v Hongkongu, kjer so jo v dar dobili iz celinskega dela Kitajske. V njem zdaj ostajata še dva črno-bela medvedka Ying Ying in Le Le.

Na Kitajskem, kjer so pande simbol harmonije, prijateljstva in miru, jim je leta grozilo izumrtje, a so lani kitajske oblasti sporočile veselo novico, da ni več tako, čeprav jih v divjini živi le nekaj več kot 1800. Pande imajo sicer malo naravnih sovražnikov, največji je človek, ki krči njihov življenjski prostor. Te ljubke živali, ki jih v naravi najdemo večinoma na Kitajskem, namreč pojedo ogromno bambusa, od 12 do 35 kilogramov na dan, ko človek bambusove gozdove izsekava, da bi zgradil naselja in ceste, pa jim odžira hrano.