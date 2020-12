Skotila je kar 36 mladičev, skupno pa ima neverjetnih 153 potomcev.

V živalskem vrtu v kitajski provinci Chongqing je poginil najstarejši panda na svetu. Xin Xing je avgusta dopolnila 38 let, kar bi bilo v človeških letih več kot 130. Ob tej priložnosti so ji oskrbovalci v živalskem vrtu pripravili slastno torto, na kateri niso manjkale niti svečke, okrasili so tudi ogrado, v kateri je preživela tako rekoč vse življenje. Xin Xing je bila toliko bolj posebna, ker je veliko prispevala k ohranitvi vrste.Pande so namreč na robu izumrtja, redko in nerade se parijo, še posebno v ujetništvu, zadevo pa otežuje tudi dejstvo, da samice velikih pand ovulirajo le enkrat na leto, to se zgodi spomladi, in še v tem času so plodne komaj dva do tri dni. Dodatna težava je, da so pri partnerju zelo izbirčne, ne kot večina drugih živali, ki se brez večjih težav parijo s tistim, ki je pač v bližini. Pande morajo biti »vedenjsko kompetentne«, torej morata biti značaja samca in samice precej podobna, sicer si nista všeč in s parjenjem ne bo nič. Če samicam le uspe, da postanejo breje, pa je druga težava ta, da običajno skotijo le po enega mladiča. Xin Xing je tudi zaradi tega postala zvezda, saj je v svojih 38 letih skotila kar 36 mladičev, skupno pa ima neverjetnih 153 potomcev.Kot so sporočili iz živalskega vrta, je poginila zaradi odpovedi več organov, kar je bila posledica njene visoke starosti. Zdravje se ji je menda začelo slabšati že oktobra, ko je postala otopela, nedejavna, kmalu je začela zavračati hrano, nato še pokašljevati, težko je dihala in stala. Sledila sta zaprtje in napihnjenost in kljub pomoči veterinarjev, ki so se na vse pretege trudili, da bi ji pomagali, je samica pande poginila.