Pogajanja za milijardo in pol: bo modna hiša Versace postala del Prade?

Modna hiša Prada, ki ima sedež v Milanu, in družba Capri, ki kotira na newyorški borzi, bi dogovor o nakupu Versaceja lahko dosegla še ta mesec, je poročal poslovni portal Bloomberg, čeprav bi posel še vedno lahko propadel.

S sklenitvijo pogodbe bi blagovna znamka Versace znova prešla v italijansko lastništvo, podjetje Prada pa bi postalo večje, saj poskuša konkurirati francoskemu LVMH, lastniku luksuznih blagovnih znamk, kot so Louis Vuitton, Moët & Chandon in Hennessy.

Podjetje Prada je leta 1913 v Milanu ustanovil Mario Prada, od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa ga vodi njegova vnukinja, modna oblikovalka Miuccia Prada. Podjetje Capri Holdings, ki smo ga prej poznali pod imenom Michael Kors, se je preimenovalo, ko so leta 2017 prevzeli podjetje znanega proizvajalca luksuznih čevljev in dodatkov Jimmyja Chooja, leta 2018 pa so prevzeli še podjetje Versace.

Izgubili bi denar

Prodaja Pradi za 1,5 milijarde dolarjev (malo manj kot 1,4 milijarde evrov) bi za Capri pomenila izgubo, saj so Versace takrat kupili za 2,1 milijarde zelencev (dobre 1,9 milijarde evrov), vendar se je italijanska blagovna znamka v zadnjih letih znašla v težavah. Prihodki so namreč v zadnjih treh mesecih leta 2024 znašali 193 milijonov dolarjev, kar je 15 odstotkov manj kot v istem obdobju leto prej.

Versace tudi ne proizvaja izdelkov, kot so, recimo, kovčki, ki se tudi v kriznih obdobjih še vedno uspešno prodajajo, denimo pri znamki Louis Vuitton. Prav tako se Versace spopada z vprašanjem, ali bo ostal pod vodstvom Donatelle Versace, ki je kreativna direktorica podjetja od smrti njenega brata Giannija leta 1997.