Pogajanja med Ukrajino in Rusijo za zdaj končana, takšen je bil rezultat

V Istanbulu so se danes po približno uri in pol končala prva neposredna pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo po letu 2022. Pogajalci obeh strani so sporočili, da so se dogovorili o izmenjavi vojnih ujetnikov ter da so razpravljali o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

»V prihodnjih dneh bo prišlo do obsežne izmenjave ujetnikov, 1000 za 1000. Ukrajinska stran je zahtevala neposredne pogovore med voditeljema držav. (...) Dogovorili smo se, da bo vsaka stran predstavila svojo vizijo možne prihodnje prekinitve ognja,« je povedal ruski pogajalec Vladimir Medinski.

Medinski je medtem še dejal, da je Rusija zadovoljna z rezultati prvih neposrednih pogovorov po letu 2022 in je pripravljena na nove pogovore.

Tudi glavni ukrajinski pogajalec, obrambni minister Rustem Umerov, je v ločeni izjavi potrdil izmenjavo ujetnikov in dodal, da so govorili o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju obeh predsednikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Niso se uspeli dogovoriti o končanju vojne. FOTO: Arda Kucukkaya/turkish Foreign M Via Reuters

Danes možen nov krog pogajan

Ukrajinski uradnik je za AFP pred izjavami pogajalcev sporočil, da je danes možen nov krog pogajanj med delegacijama, a ta zaenkrat ni načrtovan. »Če bodo iz Moskve dobili drugačna navodila, potem je mogoče, da se bo nekaj zgodilo danes,« je povedal glede morebitnega novega srečanja z rusko delegacijo v Istanbulu.

Po navedbah ukrajinskega diplomatskega vira so medtem ruski pogajalci na srečanju postavili za Kijev nesprejemljive zahteve. Med drugim naj bi zahtevali umik ukrajinskih sil z določenega dela ozemlja Ukrajine, da bi se lahko začela prekinitev ognja, poroča AFP.

Ukrajinski vir je tudi za tiskovno agencijo Reuters opozoril, da so bile zahteve Rusije daleč od realnosti in da so presegle vse, o čemer so se doslej pogovarjali.

Ni bilo velikega upanja

Že pred začetkom pogovorov v Istanbulu ni bilo veliko upanja na preboj v smeri končanja vojne v Ukrajini. Tako predsednik ZDA Donald Trump kot državni sekretar Marco Rubio sta namreč v četrtek dejala, da ne pričakujeta preboja v pogovorih med Ukrajino in Rusijo. Trump je pri tem napredek glede Ukrajine pogojeval tudi s svojim srečanjem z Vladimirjem Putinom.