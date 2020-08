Podvojitev okužb na Hrvaškem, še ena država jo je dala na rdeč seznam

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 91 novih okužb z virusom sars-cov-2, testirali pa so 1309 oseb. To pomeni podvojitev števila od včeraj sporočenih novih okužb. Umrli sta še dve osebi, skupaj 190.Aktivnih primerov okužbe na Hrvaškem je 618. V bolnišnicah se zdravi 115 ljudi, od tega jih pet potrebuje pomoč pri dihanju.Preberite tudi:Medtem je Finska uvedla obvezno 14-dnevno hišno karanteno za vse, ki prihajajo iz visoko tveganih držav, med katere je uvrstila tudi Hrvaško in BiH. Uvedla bo tudi obvezno testiranje na novi koronavirus, je sporočilo finsko veleposlaništvo na Hrvaškem. Za takšno potezo so se odločili, potem ko je bilo pozitivnih 24 od 157 potnikov, ki so prileteli iz Skopja. Prostovoljno testiranje so organizirali v soboto v Turkuju za potnike iz Skopja, potem ko so oblasti ugotovile, da sta bila nedavna leta iz Severne Makedonije in Romunije dva glavna vira novih okužb na Finskem.​Hrvaško je na rdeči seznam pred Finsko že uvrstila Norveška.