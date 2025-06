Podrobnosti smrti 12-letnega dečka, ki je umrl v grozovitem neurju

Dvanajstletni deček, ki je izgubil življenje v grozovitem neurju, ki je včeraj popoldne zajelo Francijo, je bil v trenutku tragedije s svojimi sestričnami.

Deček je s tremi mlajšimi sestrami odšel do reke v v okrožju Tarn-et-Garone. Peljal jih je na piknik ob reki, da bi se ohladili, saj je bil dan izjemno vroč. Nato se je nenadoma stemnilo in območje je zajelo strašno neurje.

Veter je pihal z več kot 120 kilometri na uro, deček pa je skušal najti zavetje zase in za svoje sestrične. Ob sunku strašnega vetra so se podrla drevesa in kar dve sta padli na dečka.

Županja je povedala, da je celotna skupnost v šoku zaradi tragedije, ki jih je doletela.

FOTO: Benoit Tessier Reuters

»Dve drevesi sta padli nanj. Vse se je zgodilo okoli 20. ure. Deček je bil s tremi sestričnami blizu reke. Želeli so imeti piknik, a se je začelo neurje, začel je močan naliv in strašen veter, ki je izruval drevesa, ga je preprosto pokopal,« je povedala županja.

Spomnimo, poleg dečka je v neurju umrl tudi starejši moški, ki ga je ujela nevihta med vožnjo z motorjem. Po poročanju lokalnih medijev je bilo v neurju poškodovanih več kot 17 oseb, od katerih ena huje. Več kot 100.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, neurje pa ni zaobšlo niti Pariza, kjer so po ulicah tekle deroče vode, turisti pa so panično iskali zavetje pred nalivom in močnim vetrom.

Veter je bil tako močan, da je izruval in poškodoval najmanj en daljnovod.

Od jutra so vsi pariški parki zaprti zaradi varnosti prebivalcev in bodo zaprti, dokler pristojne službe ne pregledajo dreves in ne sanirajo škode, ki jo je povzročilo neurje.