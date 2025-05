Podrobnosti incidenta v Estoniji: Ruski Su-35 je vstopil v območje Nata, to je resno

Estonija je danes Rusijo označila za resno grožnjo zvezi Nato, potem ko je rusko bojno letalo v torek kršilo zračni prostor te baltske države. Zunanji minister Margus Tsahkna je pojasnil, da je rusko bojno letalo v estonskem zračnem prostoru nadziralo ruski tanker, ki je pod britanskimi sankcijami in ga je Estonija poskušala zadržati.

Potem ko posadka tankerja Jaguar, ki je bil namenjen v Rusijo in je na seznamu sankcij Združenega kraljestva, ni želela sodelovati pri poskusu vkrcanja estonske mornarice, je ta sporočila, da so plovilo pospremili v ruske vode. Obtožili so ga, da je plulo nezakonito in brez zastave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Estonski zunanji minister je kolegom iz Nata na današnjem srečanju v Antalyji še dejal, da je bojno letalo, ki ga je Rusija poslala, da bi preverila razmere, skoraj minuto kršilo zračni prostor zavezništva. Ocenil je, da se je Rusija s tem odzvala "nevarno agresivno", saj je "tanker ruske flote v senci spremljalo bojno letalo, ki je kršilo estonski zračni prostor", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovnjaki menijo, da ima Rusija obsežno floto v senci z več sto ladjami, da bi se izognila sankcijam, ki so jih zahodne države uvedle na njen izvoz nafte zaradi invazije na Ukrajino.

Na družbenem omrežju X je estonski minister kasneje izpostavil, da je ta incident "še en primer resne grožnje, ki jo Rusija predstavlja ne samo zaradi vojne v Ukrajini, ampak tudi za celotno zavezništvo".

V Antalyji je še povedal, da so takoj, kot so opazili rusko bojno letalo, na območje poslali Natove lovce, ki so ga "pregledali in preverili".