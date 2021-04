Podpredsednica dobila rezidenco

1,7

milijona pričakuje za washingtonsko vilo.

Po skoraj treh mesecih čakanja bo podpredsednica ZDA vendarle dobila streho nad glavo. Uradno rezidenco, če smo natančni, Number One Observatory Circle je končno prenovljen in pripravljen nain njenega moža, poročajo ameriški mediji.Harrisova bo tako osma na položaju, ki bo svoj mandat preživela na 830 kvadratnih metrih razkošja, na katerih se na treh etažah med drugim razprostirajo sprejemna dvorana, dnevna soba, jedilnica s kuhinjo, šest spalnic in terasa, na posestvu pa je tudi zunanji bazen. Dvorec v viktorijanskem slogu na zahodu Washingtona je uradno domovanje podpredsednika ZDA od leta 1974, ob koncu Trumpove vladavine, med katero je rezidenco zasedalz ženo, pa se je izkazalo, da zgradba nujno potrebuje prenovo, med drugim so zamenjali dimniške tuljave, osvežili lesene pode in posodobili prezračevalni sistem. Na posestvu je tudi observatorij, ki je še vedno v uporabi.Harrisova in njen mož sta med prenovo začasno bivala v vili The Blair House, ki je v neposredni bližini Bele hiše; hišo za goste, ki stoji od leta 1824, običajno zasedajo visoki gostje med državnimi obiski in drugimi odmevnimi dogodki. Zakonca sta sicer lastnika razkošne vile v prestolnici, ki jo zdaj prodajata za 1,7 milijona evrov, februarja pa sta za 670 tisočakov prodala stanovanje v San Franciscu.