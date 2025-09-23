  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

VEČ KOT 150 DRŽAV

Podpora Palestincem raste

Palestino je v zadnjih dneh priznalo več zahodnih držav. Tudi Nemčija podpira rešitev z dvema državama.
V Franciji so napovedano priznanje pospremili s projekcijo zastav Palestine in Izraela ter oljčne vejice na Eifflovem stolpu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

V Franciji so napovedano priznanje pospremili s projekcijo zastav Palestine in Izraela ter oljčne vejice na Eifflovem stolpu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters

V Franciji so napovedano priznanje pospremili s projekcijo zastav Palestine in Izraela ter oljčne vejice na Eifflovem stolpu. FOTO: Bertrand Guay/AFP
Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters
STA
 23. 9. 2025 | 06:50
A+A-

Nemški zunanji minister Johann Wadephul se je včeraj zavzel za takojšen začetek prizadevanj za dosego rešitve z dvema državama na Bližnjem vzhodu. Pred odhodom v New York, kjer se bo pred začetkom splošne razprave Generalne skupščine OZN udeležil konference o reševanju bližnjevzhodne krize, je še dejal, da bo Nemčija Palestino najverjetneje priznala ob koncu tega procesa.

Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters
Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters
Potem ko so v nedeljo Palestino priznali Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija, naj bi to v skladu z napovedmi med konferenco o dveh državah storilo še več držav, med njimi Francija, Belgija, Malta, Luksemburg in Nova Zelandija. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer dal vedeti, da Francija po priznanju ne bo odprla veleposlaništva v Palestini, dokler palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo izpustilo izraelskih talcev, ki jih zadržuje v Gazi. Palestino trenutno priznava več kot 150 od 193 držav članic OZN, od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju odločno nasprotujejo Izrael in Združene države Amerike, ki opozarjajo, da je priznanje Palestine diplomatsko darilo palestinskemu gibanju Hamas po napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo dejal, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela.

Trenutno jo priznava več kot 150 od 193 držav članic OZN, od junija lani tudi Slovenija.

Včeraj je po vsej Italiji potekala splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, pa tudi železnice, promet v pristaniščih in javne storitve, v večjih mestih pa so potekale demonstracije. Protestu so se pridružili tudi študenti ter onemogočili dostop do univerz.

Več iz teme

PalestinapodporaOZNprotestSlovenijaFrancijaNemčija
ZADNJE NOVICE
08:25
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Kopalke komaj zadrževale Renatine obline, gledalci pa: Takšnih prizorov si na slovenski televiziji ne želimo

V novi sezoni šova Poroka na prvi pogled dosti zanimanja zbuja 'zakonska zveza' Renate in Andreja.
23. 9. 2025 | 08:25
08:21
Polet
VITAMINI ZA VSAK DAN

Ali multivitamini res koristijo? Strokovnjaki razkrivajo, kaj pravijo raziskave

Za večino velja: denar, ki bi ga namenili za multivitamine, je bolje vložiti v kakovostno hrano.
Miroslav Cvjetičanin23. 9. 2025 | 08:21
08:20
Ona  |  Stil
HLADNEJŠI DNEVI SO TU

S folijo boste privarčevali pri ogrevanju

Če želite zmanjšati porabo in stroške ogrevanja v prihajajoči zimi, zatesnite okna in preprečite uhajanje toplote.
23. 9. 2025 | 08:20
08:15
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Domače grozdje: naši najboljši recepti za sok, marmelado in sladice

Naj grozdje zasije: tukaj so grozdni sok, marmelada, pita, kolački in druge jesenske dobrote.
Odprta kuhinja23. 9. 2025 | 08:15
08:05
Kronika  |  Na tujem
SMRT POSLOVNEŽA

Poslovnež Mirko se je utopil v Dravi, ​​za seboj pustil ženo in štiri sinove

V teku je kriminalistična preiskava, ki bo razjasnila podrobnosti nesreče.
23. 9. 2025 | 08:05
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVELA ZAKONA

Intervencijsko ukrepanje ob ogrožanju medveda v roke lovskih družin

Zakon predvideva nekatere spremembe ob neposrednem ogrožanju velikih zveri. Stroške bo upravljavcu lovišča plačalo ministrstvo.
23. 9. 2025 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Brezmejna zabava v Novi Gorici tudi z Magnificom

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Kako prihraniti pri gorivu?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Katera talna obloga je prava za vaš dom?

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki