Podpora Palestincem raste

Nemški zunanji minister Johann Wadephul se je včeraj zavzel za takojšen začetek prizadevanj za dosego rešitve z dvema državama na Bližnjem vzhodu. Pred odhodom v New York, kjer se bo pred začetkom splošne razprave Generalne skupščine OZN udeležil konference o reševanju bližnjevzhodne krize, je še dejal, da bo Nemčija Palestino najverjetneje priznala ob koncu tega procesa.

Italijanski sindikati so sklicali splošno stavko v podporo Palestini. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Potem ko so v nedeljo Palestino priznali Združeno kraljestvo , Portugalska, Kanada in Avstralija, naj bi to v skladu z napovedmi med konferenco o dveh državah storilo še več držav, med njimi Francija, Belgija, Malta, Luksemburg in Nova Zelandija. Francoski predsednikje sicer dal vedeti, da Francija po priznanju ne bo odprla veleposlaništva v Palestini, dokler palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo izpustilo izraelskih talcev, ki jih zadržuje v Gazi. Palestino trenutno priznava več kot 150 od 193 držav članic OZN, od junija lani tudi Slovenija

Priznanju odločno nasprotujejo Izrael in Združene države Amerike, ki opozarjajo, da je priznanje Palestine diplomatsko darilo palestinskemu gibanju Hamas po napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo dejal, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela.

Trenutno jo priznava več kot 150 od 193 držav članic OZN, od junija lani tudi Slovenija.

Včeraj je po vsej Italiji potekala splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, pa tudi železnice, promet v pristaniščih in javne storitve, v večjih mestih pa so potekale demonstracije. Protestu so se pridružili tudi študenti ter onemogočili dostop do univerz.