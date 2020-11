Podpisanih toliko pogodb, da bi lahko cepili vse prebivalce EU

Predsednica evropske komisijeje javnost obvestila, da je bila podpisana nova pogodba, ki bo omogočala nakup do 160 milijonov doz cepiva proti novemu koronavirus. Ta je bila podpisana z Moderno, podpisane pa so že tudi z naslednjimi podjetji:– Astrazeneca: 400 milijonov doz in– Biontech/Pfizer: 300 milijonov doz.To pomeni, da je omogočen nakup do 860 milijonov doz cepiv proti novemu koronavirusu. Ob predpostavki, da bosta za vsako osebo potrebni dve dozi cepiva, bi to pomenilo, da bi v primeru takšne dobave lahko cepili 430 milijonov ljudi, računa Politico, ali tako rekoč vse v Evropski uniji. Vprašanje pa je, koliko ljudi se bo želelo cepiti. Po Valiconovi raziskavi je kar 57 odstotkov ljudi dejalo, da se najverjetneje ne bodo cepili. Več o tem v članku Slovenci ne kažejo navdušenja: nezaupanje v cepivo je veliko Kdaj bo cepivo dejansko na voljo? Ko bo Evropska agencija za zdravila (EMA) potrdila, da je varno. Nekateri upajo, da bo to še letos, stroka pa meni, da bi se to lahko zgodilo januarja, februarja ali šele marca. In ko se bo, bo cepivo članicam dostavljeno hkrati in pod enakimi pogoji.Na spletni strani Evropske unije pišejo, da gre že za šesto pogodbo, sklenjeno s farmacevtskimi podjetji, ki so na dobri poti k razvoju varnega protikoronskega cepiva.