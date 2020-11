Podoknica v bolnišnici

Nekdanji vojak, glasbena duša

Med alpini je veljal za Giannija Morandija.

Mož ji je olajšal bivanje v bolnišnici. FOTO: Herraez/Getty Images

Pandemija je spisala tudi številne ganljive zgodbe, in kje drugje bi iskali dokaze brezmejne ljubezni, če ne v romantični Italiji.se je težko sprijaznil z vestjo, da ženi trenutno ne more stisniti poljuba in je pobožati zaradi prepovedi obiskov v deželi Emilija - Romanja, zato ji je sklenil dneve popestriti z glasbo.Srce ji lahko ogreje tudi z varne oddaljenosti, zato se je 81-letnik, ljubiteljski glasbenik, svojiodločil na harmoniko zaigrati venček najljubših, pri tem pa je seveda očaral tudi preostale bolnice ter bolnike in osebje. Ni treba poudarjati, da so se v okolici zdravstvene ustanove nemudoma znašli radovedneži in romantične duše, ki so ganljivo podoknico ujeli s kamerami pametnih telefonov, posnetek je, normalno, zakrožil po spletu in navdušil.Možakar na stolčku s harmoniko na dvorišču, na oknu pa kakor mladenka zaljubljena bolnica sta mnogim segla naravnost v srce in dala upanje, da je s sočutjem, solidarnostjo in ljubeznijo mogoče tudi v neizprosni pandemiji uzreti žarek sonca. Stefano je za svojo drago, ki sicer ni hospitalizirana zaradi covida-19, temveč drugih težav, izbral skladbo Spanish Eyes, potem pa je nanizal še številne druge glasbene uspešnice, ljube njegovi izbranki.Nekdanji pripadnik italijanske gorske pehote je med serenado nosil tudi pokrivalo s peresom, del njegove uniforme alpinov, obraz pa si je odgovorno prekril z masko. Tudi svojo enoto je rad zabaval z glasbo, se spominjajo drugi vojaki, pravili so mu karpoznanem italijanskem pevcu. S Carlo sta se poročila leta 1973 in v zakonu sta bila vselej srečna, pove tudi njuna hči, ki je posnetek na spletu ponosno komentirala: »To je moj očka ... eden in edini!«