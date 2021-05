Podoba, ki je obšla svet in ga ganila (FOTO)

Luna Reyes FOTO: Jon Nazca Reuters

Nesebična pomoč in rama za tolažbo prostovoljkeje dvignila veliko prahu. »Videla sem osebo na robu in takrat je bila najbolj normalna stvar, da osebo objamem. Potem so začela prihajati sporočila. Niso me nehali žaliti, ker so videli, da je oseba črnec,« je dejala Luna Reyes, ki je pomagala kot prostovoljka Rdečemu križi na obali Španije.Gre za območje, kamor je prišlo na tisoče ilegalnih migrantov iz Maroka. Kot je povedala, je Senegalec v enem trenutku iztegnil roko in jo objel. Trenutek objema so ujeli fotografi in kamere, seveda je podoba postala viralna. Španka je povedala, da so temu sledili izlivi jeze, ki naj bi jih spodbujale ultradesničarske stranke. Slednje s teorijami, da gre za invazijo Afričanov na Evropo, spodbujajo sovraštvo. Luna je povedala, da je kmalu ugasnila vse svoje družbene profile, ker je bilo neznosno.Je pa fotografija spodbudila nastanek gibanja #GraciasLuna, v znak podpore prostovoljki in dejanjem množici prebežnikov, ki prihajajo iz Afrike v iskanju boljšega jutri. Gibanje so podprli številni politiki, tako španska ministrica za gospodarstvo: »GraciasLuna predstavlja najboljše vrednote naše družbe.« Fotografija, ki je sprva postala predmet sovraštva in jeze, postala simbol upanja in solidarnosti.