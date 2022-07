Podivjane opice napadle več kot 40 ljudi, poškodovani tudi otroci

Lokalne oblasti v mestu Yamaguchi na Japonskem so danes sporočile, da se soočajo z nenavadnim valom napadov japonskih rdečeličnih makakov. Opice so v mestu na zahodu Japonske od 8. julija lažje poškodovale približno 40 ljudi, tako odrasli kot otroci so poročali o praskah in ugrizih. Japonski makaki so sicer pogosto prisotni v večjem delu države, tudi na poseljenih območjih, ob tem pa ponekod občasno povzročijo veliko škode, saj jedo kmetijske pridelke in celo vstopajo v hiše.

»Vse mesto Yamaguchi je obdano z gorami, zato opice niso redkost,« je povedal uslužbenec mestnega oddelka za kmetijstvo, ki ni želel navesti svojega imena.

Poškodbe so bile do zdaj večinoma blage, vendar bodo oblasti zdaj uporabile uspavalne pištole, potem ko s pastmi, ki so jih nastavile, niso uspele ujeti nobenega od nadležnih primatov. »Sprva so napadali le otroke in ženske, v zadnjem času so tarče tudi starejši ljudje in odrasli moški,« je še dejal lokalni uradnik.

V mestu Yamaguchi niti niso prepričani, ali so napadi delo več opic, ali bi lahko šlo za eno samo agresivno posamezno žival. V nekaterih primerih so opice ljudi napadle kar na njihovih domovih, potem ko so odprle drsna vrata ali vstopile skozi okna.

Mestni uradniki in policija v mestu patruljirajo od prvih napadov okoli 8. julija, vendar jim še ni uspelo ujeti nobene opice. V zadnjih tednih se je zgodba na Japonskem znašla v središču pozornosti, potem ko so lokalni prebivalci večkrat poročali o napadih.