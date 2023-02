Podeželje na strehi nakupovalnega središča (FOTO)

Kdo pravi, da velemesta niso zelena! Indonezijska Džakarta dokazuje, da svojim desetim milijonom prebivalcev, no, predvsem premožnemu sloju, ponuja tudi življenje v podeželskem slogu: na strehi nakupovalnega središča se namreč razteza stanovanjski kompleks z 78 dvonadstropnimi vilami različnih velikosti, obdanimi z zelenjem in vrtovi.

Tudi športna igrišča in bazen

Tudi Džakarta kakor druga velemesta po svetu poka po šivih, in medtem ko prostorsko stisko drugod rešujejo z gradnjo v višave, se v indonezijski prestolnici še vedno niso pripravljeni odpovedati udobnim nizkim stavbam. Toda možnosti oziroma zemljišč za gradnjo mrzlično primanjkuje, zato so tamkajšnji podjetni arhitekti sklenili obrniti nov, revolucionarni list.

Stanovanjsko naselje ima tudi svoj prometni režim.

Nakupovalno središče Thamrin City Mall, ki se dviguje (za azijske razmere) skromnih devet nadstropij visoko, so dvignili za še dve nadstropji razkošja in ustvarili Cosmo Park, ki pa bi ga, če bi si ga ogledali brez okoliškega vrveža, ne nazadnje stoji v centru indonezijske prestolnice, brez pomislekov uvrstili na podeželje. Zelenje, bazeni, vrtovi, teniško igrišče in druge športne površine, celo vozlišče asfaltiranih cest, vmes pa zasajene razkošne zasebne vile, ki jih imajo v lasti najpremožnejši. Tisti, ki si lahko privoščijo vrhunsko kakovost bivanja, a se obenem niso pripravljeni odpovedati mestnemu vrvežu.

Prebivalci Cosmo Parka živijo v svojem svetu, pa čeprav so sredi desetmilijonskega velemesta.

78 nepremičnin ustvarja idilično stanovanjsko naselje.

Stanovalci, ki so izkazali zaupanje projektu in se odločili za tvegano naložbo, živijo tako rekoč idilično življenje, se radi pohvalijo, čeprav povedo, da so sprva težko verjeli, da bodo na strehi nakupovalnega središča živeli v miru in tišini. A ker Cosmo Park leži veliko višje od večine stavb v okolici, jih hrup skorajda ne doseže, zagotavljajo. Stanovanjski kompleks je zasnovan nadvse varno, saj ga obdaja visoka ograja, dostopen pa je po posebni dovozni cesti, na katero lahko zapeljejo samo lastniki in posamezniki z dovolilnicami. Cena za takšno bivanje? Pred zloglasno inflacijo, ki je zajela ves svet, so se vrednosti nepremičnin, odvisno od velikosti, gibale okoli 300 tisočakov, v zadnjih mesecih pa so seveda nesramno poskočile, zato nepremičninske agencije pričakujejo, da se bo kateri od lastnikov odločil tudi za prodajo.