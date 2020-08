Podatki s slovenske meje močno presenečajo

Zaradi napovedi, da bo Slovenija v noči na torek Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, policija opozarja na gnečo na cesti in zastoje pred državno mejo. A čeprav je bilo obilo nevšečnosti in zastojev pričakovati že v petek in soboto, večjih težav za zdaj ni bilo. Še največ slabe volje je bilo na gorenjski avtocesti, kjer so v soboto popoldne obtičali tisti, ki so bili namenjeni proti Avstriji. Avstrijci so namreč poostrili nadzor na drugi strani karavanškega predora, zaradi česar je nastala dolga kolona, nekateri pa so v njej obtičali tudi za več kot 12 ur.



Na mejnih prehodih s Hrvaško so trenutno krajše čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Gruškovje in Zgornji Leskovec.





Na PU Koper so ob tem pojasnili, da je promet na mejnih prehodih na območju njihove uprave dopoldne potekal brez večjih čakalnih dob, nekoliko je bil povečan pri vstopu v Slovenijo. Povečan promet in s tem daljše čakalne dobe pri vstopu v državo pričakujejo v popoldanskih in večernih urah ter v ponedeljek. Prometna mnogo manj kot lani tak čas »Tudi v petek in soboto popoldne je bil nekoliko povečan promet na vstopu v državo, predvsem na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Sečovlje, kjer je bilo občasno treba čakati do uro in pol. Ob tem lahko povemo, da je promet na naših mejnih prehodih, tako na vstopu kot tudi na izstopu, veliko manjši od prometa na primerljiv vikend v avgustu 2019,« je zapisala v sporočilu za javnost Anita Leskovec in dodala, da je bilo pri vstopu na mejnih prehodih Jelšane in Dragonja za približno 50 odstotkov manj prometa, na izstopu pa tudi do 70 odstotkov manj.



Na mejnem prehodu Jelšane je bila včeraj pri vstopu skoraj polovica potnikov Slovencev, na mejnem prehodu Dragonja pa so Slovenci predstavljali le približno 20-odstotni delež potnikov.



»Na mejnih prehodih smo delo policistov organizirali v skladu s pričakovanimi spremenjenimi okoliščinami. Vse potnike kljub temu opozarjamo, da se mejno preverjanje nekoliko podaljša zaradi doslednega preverjanja določb odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Upoštevati je seveda treba tudi omejitve, ki jih predstavlja cestna infrastruktura, pretočnost je namreč na cesti z enim prometnim pasom močno omejena,« je še zapisala in dodala, da potnikom svetujejo, da pot načrtujejo in izvedejo dovolj zgodaj in ne čakajo na ponedeljek popoldne ali zvečer. »Policisti nimajo diskrecijske pravice za odločitev glede postopkov za izdajo karantenske odločbe, ko so za to podani pogoji, zato bodo določbe izvrševali dosledno.«