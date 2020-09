Pod nujno ustavili preizkus cepiva: testiranec z močno reakcijo

Avstralske oblasti so dan pred tem s farmacevtskimi podjetji sklenile dogovor, ki bo Avstraliji zagotovil skoraj 85 milijonov odmerkov cepiva. Avstralija naj bi bila tako med prvimi na svetu, ki naj bi množično cepljenje uvedla v začetku prihodnjega leta, če bo cepivo prestalo vsa testiranja, je sporočila vlada. A dan za tem, se je tretja faza preizkusa za nekaj dni zaustavila.

Tretjo fazo cepiva proti koronavirusu, ki jo skupaj razvijajo oxfordska univerza in farmacevtski gigant AstraZeneca, so zaustavili potem, ko so se pri enem od od testirancev pojavili nezaželeni stranski učinki, piše BBC.Iz farmacevtskega giganta AstraZenece so sporočili, da gre za rutinski premor v primeru nepojasnjene bolezn, saj vzrok bolezni ni bil takoj razviden. Oseba je zdaj že okrevala. Cepivo je sprožilo močan imunski odziv s protitelesi in T-celicami, ki so vrsta limfocitov s pomembno vlogo pri imunski odpornosti.V tretji fazi je sodelovalo 30.000 prostovoljcev iz ZDA, Velike Britanije, Brazilije in Južne Afrike, testiranja pa lahko traja več let. Eden od prostovoljcev iz Velike Britanije je zbolel, testiranje pa se je začasno ustavilo. Na oxfordski univerzi se nadejajo, da bodo testiranje nadaljevali v naslednjih dneh.Začasna zaustavitev raziskave na cepivih ni neobičajna, vendar se s tem dodatno zmanjšujejo možnosti, da se bo to zdravilo pojavilo na trgu v naslednjih mesecih. A uspešnost testiranj v prvi in drugi fazi vzbujate upanje, da bi bilo oxfordsko cepivo vendarle lahko eno prvih, ki bi prišlo na trg.