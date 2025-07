Počitnice so se spremenile v nočno moro: oče petih otrok ostal brez nog in štirih prstov (FOTO)

Družinske počitnice so se za 35-letnega Nemca v zgolj nekaj urah spremenile v pravo nočno moro iz katere se ne bo nikoli prebudil. Alessandro se je z ženo in njunimi petimi otroki odpravil na počitnice v Italijo, ki so se jih vsi neizmerno veselili, a že po nekaj dneh je bilo veselja konec.

Alessandro se je zaradi nevihte, ki je zajela njihov kraj, odločil, da bo počival v apartmaju. Vmes je zadremal, ko se je prebudil, pa je ugotovil, da ima povišano temperaturo. Simptomi so se hitro slabšali – pekle so ga noge, na stopalih in rokah pa je opazil temne, skorajda črne madeže.

Alessandro in njegova žena v bolnišnici FOTO: Osebni Arhiv

Odbrzel je v bolnišnico, tam pa so mu povedali, da je zbolel za meningokokno okužbo tipa B, ki jo je spremljal hud zaplet, znan kot purpura fulminans. Gre za okužbo in zastrupitev krvi, ki povzroči hitro odmiranje tkiva. Alessandra so nemudoma s helikopterjem nujne medicinske pomoči nemudoma odpeljali v bolnišnico v Nemčijo, a tudi tam zdravniki niso mogli kaj dosti storiti, da bi mu pomagali, edina možnost je bila amputacija obeh nog, 35-letnik je izgubil še štiri prste na desni roki in polovico levega sredinca.

»Poznam ga, odkar je imel 14 let. Vedno je bil močan, nesebičen, pripravljen pomagati. Da je danes povsem odvisen od mene in komaj pokreten, ga močno boli, mene pa ta njegova bolečina žre,« je nemškim medijem povedala Alessandrova žena, ki zbira donacije za posebno dvigalo za moža. Družina se je namreč tik pred njegovo boleznijo preselila v popolnoma prenovljeno stanovanje, prenovil ga je Alessandro skorajda povsem sam, a je to v petem nadstropju stanovanjskega bloka, v katerem ni dvigala, zato 35-letnik stanovanja sploh ne more zapustiti.