Počitnice iz nočne more: 80 tisoč ljudi obstalo na priljubljenem otoku

V turističnem mestu Sanya na kitajskem otoku Hainan, ki velja za kitajske Havaje, je obstalo 80.000 turistov. Kitajske oblasti so namreč odredile zaprtje mesta z milijon prebivalci, potem ko so tam odkrili skoraj 500 primerov novega koronavirusa. Odpovedani so bili vsi poleti v mesto in iz njega, ustavljena je bila prodaja železniških vozovnic. Prav tako so odpovedane vse prireditve, odprte so le lekarne in trgovine z najnujnejšimi živili.

Turisti, ki želijo mesto zapustiti, morajo v sedmih dneh predložiti pet negativnih testov PCR na novi koronavirus, so sporočile oblasti. Mestne hotele so pozvale, naj turistom, ki so obstali v njih, ponudijo 50-odstotni popust za namestitev, dokler ne bodo odpravljene omejitve potovanj.

V mestu Sanya, ki privablja predvsem deskarje na vodi, je sicer ta čas vrhunec turistične sezone. Kitajska še vedno vztraja pri politiki ničelnega covida s hitrimi zaprtji mest in obsežnim testiranjem ter dolgimi karantenami. Meje države so od začetka pandemije bolj ali manj zaprte, zato turistov iz tujine praktično ni.