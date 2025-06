Počilo na sedežu policije! V Jeruzalemu sirene, sporočili število umrlih (VIDEO)

V središču Teherana v bližini trga Valiasr je popoldne odjeknila silovita eksplozija. Iranski mediji poročajo, da je izraelski dron zadel sedež teheranske policije. Teheran je odgovoril z novim nizom raketnih napadov, zaradi česar so v Izraelu sprožili alarm, v Jeruzalemu so se oglasile sirene.

Posnetek eksplozije, ki ga je objavila tiskovna agencija Tasnim, kaže, kako se z območja dviga dim, na prizorišču pa so razbitine in razbito steklo. Priče so poročale, da je bila v nekaterih delih mesta prekinjena oskrba z vodo.

Iranski mediji poročajo, da je izraelski dron zadel sedež teheranske policije. FOTO: Atta Kenare Afp

Umrlo tudi šest generalov

Po navedbah varnostnih virov je bilo sicer v izraelskih napadih na Iran od začetka konflikta ubitih več kot 200 ljudi. Iranski mediji pa danes poročajo, da je v napadih v petek in soboto umrlo najmanj 128 oseb, bolnišnice pa so sprejele okoli 900 ranjenih.

Iran je danes potrdil, da je v izraelskih napadih umrlo še šest generalov. To pomeni, da je bilo ubitih najmanj 14 visokih častnikov, vključno z načelnikom generalštaba iranske vojske Mohamadom Bagerijem in vrhovnim poveljnikom garde Hoseinom Salamijem. Pogreb zanje je predviden v torek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V nočnih izraelskih napadih na Iran so bila med drugim prizadeta naftna skladišča v Šahranu, četrt Narmak v Teheranu, kjer prebivajo člani iranskih oboroženih sil, rafinerija plina ter vojaški objekti v več provincah.

Napadli več kot 80 ciljev v Teheranu

Izraelska vojska je danes sporočila, da so ponoči napadli več kot 80 ciljev v Teheranu, med drugim iransko ministrstvo za obrambo in sedež iranskega jedrskega razvojnega programa SPDN.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes v pogovoru z iraškim premierjem Mohamedom Šijo al Sudanijem pozval Irak, naj Izraelu prepreči uporabo iraškega zračnega prostora za napade na Iran.

Danes popoldne je Iran sprožil nov niz zračnih napadov na Izrael. Izraelska vojska je zato pozvala državljane, naj se zatečejo v zavetje. V Jeruzalemu so se sprožile sirene za nevarnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: