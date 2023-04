Pobegli Putinov varnostnik: Nikoli ga nisem videl s telefonom, živi v smrtnem strahu

Časnik, odgovoren za zagotavljanje šifrirane komunikacije za ruskega predsednika Vladimirja Putina, je pobegnil iz Rusije, zdaj pa je za portal Dossier center spregovoril o podrobnostih iz življenja ruskega predsednika. Po navajanju portala gre za najvišje rangiranega zaposlenega iz ožjega kroga ruskega predsednika, ki je pobegnil iz Rusije.

Gleb Karakulov je delal za Zvezno zaščitno službo (FSO) in je bil s Putinom na več kot 180 potovanjih v preteklih 13 letih. Imel je dostop do Putinove zasebne komunikacije. Zaradi vojne v Ukrajini je pobegnil v Turčijo med službenim obiskom Kazahstana oktobra lani.

Razkril, kako živi Putin

Karakulov je za omenjeni portal razkril, da se Putin z ruskim premierjem 24/7 pogovarja le v šifriranih sporočilih in da je z leti postal paranoičen glede svoje varnosti. Močno se namreč boji atentata in smrti. Še vedno menda živi v izolaciji v svojem bunkerju, saj ne želi zboleti za covidom. Vsi, ki ga želijo obiskati, morajo pred tem v 14-dnevno karanteno. Obseden je s skrbjo za svoje zdravje, zato je število potovanj znižal na minimum.

Ne uporablja telefona in spleta

Preveč se boji prisluškovanja, zato nikoli ne uporablja telefona. Njegova komunikacija poteka drugače. Tudi spleta ne uporablja, je povedal nekdanji zaposleni, zaradi česar je v nekakšnem informacijskem vakuumu. Odvisen je od informacij, ki mu jih sporočijo njegovi najožji sodelavci. Te informacije pa so skrbno sfiltrirane s strani tajnih služb.

Zahod že nekaj časa skrbi, da Putin ne dobiva vseh informacij z bojišč v Ukrajini od generalov, saj se bojijo njegove reakcije ob slabih informacijah.

Za potovanja po Rusiji naj bi uporabljal kamufliran vlak, ki je na zunaj videti kot povsem običajen potniški vlak. Letala naj ne bi uporabljal, ker se boji, da bi ga sestrelili.

Nima informacij, da bi bil Putin bolan

Karakulov meni, da Putin ni slabega zdravja. Verjetno ima kaj težav, kar pritiče njegovim letom, informacij o resni bolezni, pa nima, pravi. Že večkrat se je v medijih ugibalo, ali ima Putin resne zdravstvene težave, od začetka invazije na Ukrajino pa so te govorice še glasnejše. Vsak njegov nastop v javnosti je seciran in včasih je videti, kot da je ruski predsednik precej krhek. Tresavost rok naj bi prikrival z držanjem za stol in podobno. Sumijo, da trpi za parkinsonovo boleznijo.