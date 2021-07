Tisoči žurali na Zrćah, najmanj sto je sedaj okuženih

Na Hrvaškem je te dni po ocenah okoli milijon turistov, čeprav je obala naše južne sosede po evropskem semaforju barvana oranžno. Avstrijski mediji poročajo, da se je po zabavi v razvpitih Zrćah na Pagu domov vrnilo najmanj 94 z novim koronavirusom okuženih ljudi.



Vsi okuženi so se udeležili festivala Austria goes Zrće, ki je trajal teden dni med 17. in 24. julijem, na njem pa se je zbralo na stotine ljudi. Na festival so prišli z negativnim testom na virus. Okuženi mladi Avstrijci niso potovali slišak, so pa bili vsi na festivalu, so sporočili iz kriznega štaba Zgornje Avstrije v Linzu. Sedaj skušajo ugotoviti, s kom so bili okuženi v stiku. V Zgornji Avstriji so potrdili 18 okužb pri osebah, ki so bile na Zrćah, v Spodnji Avstriji 38, v Salzburgu pet, na avstrijskem Štajerskem 22, na Koroškem šest in na Tirolskem pet. Številke okužb iz pokrajin Dunaj, Gradiščanska in Predarlska še niso znane.



Na festival je iz Avstrije odpotovalo 19 tisoč ljudi, večina z lastnim prevozom ali avtobuso. Oblasti so pozvale vse, ki so bili na festivalu, naj se testirajo, ne glede na to, ali imajo simptome okužbe ali ne.



Na Koroškem so okužbo sicer potrdili tudi pri dveh osebah, ki sta dopustovali v Novalji, festivala na Zrćah pa se nista udeležili.

