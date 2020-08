Po zrušenju odprli nov viadukt

202 milijona evrov je stal projekt.

Novi odsek ima obliko ladje. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Dve leti po tem, ko se je med močnim deževjem zrušil del avtocestnega viadukta Morandi v Genovi, pri tem pa je umrlo 43 ljudi, so v tem italijanskem pristaniškem mestu odprli nov, kilometer dolg odsek, imenovan San Giorgio, pod katerega se je podpisal zvezdniški arhitekt, domačin, ki si je novi viadukt zamislil v obliki ladje.Nesreča se je zgodila 14. avgusta 2018, v reko Polcevera pod mostom je zgrmelo 35 avtomobilov in tri tovorna vozila, ki so jih nato pod seboj deloma pokopali padajoči kosi betona, brez strehe nad glavo je ostalo 600 ljudi, ki so živeli v zgradbah pod viaduktom; ena najhujših italijanskih nesreč v desetletjih je razkrila leta malomarnega vzdrževanja.Novi odsek so postavili v letu dni, del ni ustavila niti epidemija koronavirusa: 202 milijona evrov vreden projekt je financiral upravljavec avtocest Autostrade per l'Italia, zasebni koncesionar (pod nadzorom močne družine), katerega slabo vzdrževanje velja za glavnega krivca za tragedijo. Tožilstvo preiskave tragedije še ni končalo, osumljenih je več kot 70 ljudi, tudi nekaj bivših in sedanjih direktorjev Autostrade.»Občutek obžalovanja zaradi nesreče se meša s ponosom zaradi opravljenega dela,« je dejal župan Genove: »Dokazali smo italijansko odličnost in kaj je mogoče narediti.« Viadukt stoji na avtocesti 10, pomembni povezavi z jugom Francije, Piemontom in Lombardijo. Genova, največje italijansko pristanišče, je vsak dan brez viadukta izgubila šest milijonov evrov.