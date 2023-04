Po zmagi s fotografijo s pomočjo umetne inteligence zavrnil ugledno nagrado

Berlinski fotograf Boris Eldagsen je zavrnil ugledno fotografsko nagrado Sony World Photography Awards in želi sprožiti razpravo o vlogi umetne inteligence v fotografiji. Eldagsen je bil nagrajen za svoje delo Pseudomnesia: The Electrician, ki jo je delno ustvaril s pomočjo umetne inteligence (AI).

»To sta dve različni stvari,« je zapisal v utemeljitvi, zakaj nagrade ne bo sprejel. FOTO: Boris Eldagsen Via Reuters

Fotografija Borisa Eldagsna v črno-beli tehniki prikazuje dve ženski različnih generacij, ki stojita druga za drugo. Umetnik je za britanski BBC pojasnil, da je svoje delo, ki je nastalo s pomočjo umetne inteligence, predložil kot preizkus, da bi ugotovil, ali so nagrade, kot je Sony World Photography Awards, pripravljene na AI. »AI podobe in fotografije ne bi smele tekmovati za nagrade, kot je ta,« meni fotograf iz Nemčije.

Nujno potrebna razprava

»To sta dve različni stvari,« je zapisal v utemeljitvi, zakaj nagrade ne bo sprejel. Namesto tega želi, da se s tem razvije po njegovem mnenju nujno potrebna razprava o vlogi umetne inteligence v svetu fotografije.

»V svetu fotografije potrebujemo odprto razpravo, kaj bomo obravnavali kot fotografijo in kaj ne.« Sam meni, da bi morali fotografsko umetnost, ki jo ustvarja umetna inteligenca, razlikovati od same fotografije z izrazom promptografija. Prav tako se je vprašal, ali bi bilo umeščanje fotografije in promptografije v isto kategorijo napačno.