Po zmagi nad rakom polet v vesolje

Obožuje adrenalin

Na krov jo je povabil milijarder.

Cena vozovnice je skrivnost.

Življenje jo je že zelo mlado postavilo pred krut izziv: pri komaj desetih letih je zbolela za kostnim rakom, a je hudo bolezen premagala in od takrat se v življenju ne boji ničesar več. Niti poleta v neznano, v vesolje, kamor bo odpotovala s podjetjem SpaceXJunaštvo zdravnikov, ki so ji rešili življenje in ji med drugim koleno nadomestili s protezo, jo je spodbudilo k študiju medicine in danes jezaposlena prav v tisti ustanovi v Memphisu, kjer je kot otrok doživela številne usodne trenutke. Še vedno sicer trpi bolečine v nogi in ima težave pri hoji, a je zdrava in polna elana, jo hvalijo sodelavci v bolnišnici St. Jude.Zdravniki so ji za pot v vesolje dali zeleno luč, bo pa na krovu imela vlogo strokovne spremljevalke, namreč kot zdravnica, kar seveda ne pomeni, da med avanturo ne bo uživala na vso moč, pravi. »Bitka z rakom me je naučila sprejemati nepričakovano in se prepustiti,« poudarja Hayley, ki želi biti v zgled vsem mladim borcem s hudo boleznijo in jim pokazati, da niti zvezde niso več meja.V vesolje bo potovala v družbi poslovneža in milijarderja, ki je med drugim pilot in bo postal prvi civilist med astronavti, zakupil pa je vse štiri sedeže v kapsuli. Koliko je odštel za vozovnico, je skrivnost. Dobrodelna fundacija bolnišnice, v kateri dela Hayley in kateri je milijarder namenil en sedež, je nemudoma izbrala mlado zdravnico, ki je znana po svojih adrenalinskih podvigih in neustrašnosti.Po posvetu z bratom, svakinjo in materjo je izziv z navdušenjem sprejela, kdo bo zapolnil preostala sedeža, pa bo odločil žreb izmed kandidatov, ki so darovali bolnišnici St. Jude in ki uporabljajo plačilni sistem ShiftPayments v lasti Isaacmana. Ta bo s poletom, ki je na sporedu jeseni, zbiral denar za bolnišnico.