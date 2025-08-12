Po vladnih sankcijah zoper Izrael: »Verjetno bo prej ali slej prišlo do povračilnih ukrepov«

Po tem, ko je Slovenija kot prva v Evropski uniji v začetku meseca sprejela sankcije proti Izraelu zaradi kršenja mednarodnega humanitarnega prava, so mnogi izrazili tako dvom v uspeh kot tudi zaskrbljenost glede morebitnih posledic sankcij za Slovenijo.

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je na omrežju X denimo zapisal, da ukrep nima nobenih materialnih posledic za Izrael, politično pa Sloveniji škodi, oglasil pa se je tudi pravnik in politik, strokovnjak za mednarodno pravo Miha Pogačnik, ki pa je še bolj črnogled.

»Slovenija s tako vnemo deluje proti Izraelu, da bo verjetno prej ali slej prišlo do povračilnih ukrepov. En dober kibernetski napad, pa bo stalo vse, ne samo na avtocestah,« je zapisal in s tem sprožil mnogo različnih odzivov. Nekateri so njegov zapis razumeli kot poziv k napadu in se odzvali zgroženo, mnogi drugi pa se s Pogačnikom oziroma njegovo napovedjo, kaj bi se lahko zgodilo, strinjajo.

Izrael že dolgo velja za eno vodilnih držav glede kibernetike in kibernetske varnosti, čeprav so bili v zadnjih mesecih tudi sami tarče tovrstnih napadov s strani Irana.

Ukradli 77,5 milijarde kriptovalut

Da je Izrael postal globalna kibernetska velesila, je v veliki meri zaslužna elitna enota Unit 8200, ki je odgovorna za zbiranje obveščevalnih podatkov in izvajanje kibernetskih napadov, ki jo poznavalci pogosto primerjajo z ameriško Nacionalno varnostno agencijo (NSA), ima namreč podobne zmogljivosti in naloge. Omenjena enota je bila vključena v številne zloglasne kibernetske operacije, od zbiranja signalnih obveščevalnih podatkov do napadov proti sovražnikom in preprečevanja potencialnih kibernetskih groženj.

Eden ključnih razlogov za izraelsko dominacijo v kibernetskem prostoru je to, da so zelo kmalu prepoznali potencial kibernetske tehnologije ne le v vojaškem, ampak tudi civilnem sektorju. Vlada je še posebej v zadnjem letu močno povečala vlaganja v raziskave, izobraževanje in poslovanje, kar je omogočilo razvoj robustne kibernetske infrastrukture ter spodbudilo nastanek številnih kibernetskih podjetij.

Vse to je seveda v prvi vrsti namenjeno lastni kibernetski varnosti, a se najdejo zlikovci, odlično podkovani v kibernetiki in kibernetski varnosti, ki to znanje nato zlorabijo in uporabijo za napade. Tako je denimo sredi junija skupina pro-izraelskih hekerjev, znana kot Plenilska lastovica, napadla največjo iransko kripto menjalnico ter ukradla okrog 77,5 milijarde evrov kriptovalut. A denarja niso obdržali zase ali ga posredovali posameznikom ali določenim podjetjem, ampak so ga uničili tako, da so vse kriptovalute prenakazali v denarnice, do katerih ne more dostopati nihče, saj ključ ne obstaja.

V ponedeljek naj bi Izrael po poročanju več virov izvedel tudi kibernetski napad na Jemen, oziroma na glavnega spletnega ponudnika v državi, ki ga sicer nadzorujejo Hutijevci. Napad mnogi razumejo kot eskalacijo konflikta, napad na komunikacijski kanal na vojnem območju je namreč izredno resna stvar.