Po vesolju so se prvič sprehodili civilisti, strokovnjaki opozarjali na možno tragedijo

Danes si lahko tisti, ki imajo dovolj pod palcem, privoščijo najbolj nenavadne podvige in uresničujejo sanje. Tistim, ki so sanjali, da bodo postali astronavti, je željo pripravljeno uresničiti podjetje Elona Muska SpaceX. Njihovo vesoljsko plovilo Polaris Dawn je včeraj prvič v zgodovini omogočilo sprehod po vesolju navadnim smrtnikom. Do zdaj je bil skok v črno praznino rezerviran le za astronavte.

1400 kilometrov naj bi se dvignili.

Strokovnjaki za vesoljske polete so opozarjali, da je takšen podvig za neizurjene posameznike izjemno nevaren in se lahko konča s smrtjo. Med nevarnostmi, ki so prežale na potnike Polaris Dawna, so bili močno sevanje in hitre spremembe tlaka. Oboje lahko povzroči smrt. Ker vesoljska kapsula ni bila opremljena s sobo za uravnavanje pritiska, kakršne v vesoljskih plovilih videvamo v znanstvenofantastičnih serijah in filmih, vesoljskih oblačil, ki so jih nosili potniki, pa še nikoli niso preizkusili, je bil strah upravičen, a se je na srečo izkazal za brezpredmetnega.

Pet dni kroženja

Polaris Dawn se je dvignil v zrak iz Cape Canaverala na Floridi okoli 5.30 po lokalnem času. Med potniki so štirje inženirji in piloti, tudi podjetnik Jared Isaacman, ki je finančno omogočil potovanje (zanj naj bi zapravil več kot 100 milijonov dolarjev oziroma skoraj 91 milijonov evrov). Po vesolju bodo krožili pet dni, kar pomeni, da bodo spet na Zemlji v soboto.

Prav Isaacman je bil eden od potnikov, ki sta si privoščila vesoljski sprehod. »Doma nas vse čaka še veliko dela, a od tu je Zemlja videti kot popoln svet,« je komentiral.

Takole je videti vesoljsko plovilo. FOTO: AFP PHOTO

Vesoljsko plovilo naj bi se sicer med poletom najprej dvignilo do višine več kot 1400 kilometrov, kar je dlje, kot je kdaj potovalo kako plovilo s človeško posadko, če izvzamemo pristanek na Luni.

Misija Polaris Dawn je prva od treh odprav v okviru programa Polaris. Izvesti bi jo morali že avgusta, vendar so jo zaradi vremena prestavili.