Po velikem srečanju s Trumpom se je oglasil Putin, to je povedal javnosti

Odmevi po srečanju ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski se vrstijo.
Fotografija: Vladimir Putin
Vladimir Putin

STA, A. Ka.
16.08.2025 ob 18:35
16.08.2025 ob 18:36
STA, A. Ka.
16.08.2025 ob 18:35
16.08.2025 ob 18:36

Čas branja: 1:54 min.

Srečanje s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je bilo zelo koristno in pravočasno, je danes, dan po dolgo pričakovanem srečanju na Aljaski, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Dodal je, da sta z ameriškim kolegom razpravljala o miru v Ukrajini, ki bi temeljil na »pravični osnovi«.

»Pogovor je bil zelo odkrit, vsebinski in po mojem mnenju nas približuje potrebnim odločitvam,« je dejal Putin. Po njegovih besedah Moskva spoštuje stališča Washingtona, obenem pa je imela na srečanju priložnost podrobno predstaviti svoja, poročajo tuje tiskovne agencije.

image_alt
Je Zelenski zadovoljen? To utegne dobiti Ukrajina po včerajšnjem srečanju Trumpa in Putina

Umik ukrajinskih sil iz vzhodne regije Doneck

Medtem je danes britanski časnik Financial Times ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da naj bi Putin na srečanju s Trumpom kot pogoj za končanje vojne zahteval umik ukrajinskih sil iz vzhodne regije Doneck. Ameriškemu predsedniku naj bi ob tem omenil možnost zamrznitve frontne črte v južnih regijah Herson in Zaporožje.

Prvi mož ZDA je danes ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in evropske voditelje obvestil o vsebini pogovora z ruskim kolegom. Pred tem je v pogovoru za televizijo Fox News izrazil prepričanje, da so blizu dogovoru, a da je sklenitev tega odvisna od Zelenskega, ter da se bodo morale v zadevo v določeni meri vključiti evropske države.

image_alt
Melania je napisala pismo Putinu, Trump mu ga je dal. Tema je izjemno občutljiva ...

Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v današnji skupni izjavi med drugim pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne in njegovo izjavo o ameriških varnostnih zagotovilih za Ukrajino. Ob tem so izpostavili, da je tudi t. i. koalicija voljnih, ki se bo v nedeljo sestala na virtualnem srečanju, pripravljena pri tem igrati aktivno vlogo.

