Po več kot 70 letih spoznal brata

Oče ga je zapustil, ko je štel komaj pet mesecev. Brent Hardy, danes je star 76 let, je odraščal z mamo, ki ni nikoli več okusila zakonske sreče. Ko je umrla, je Brent nenadoma občutil neznansko praznino, ki pa bi jo morda lahko zapolnil – oče. Za pol stoletja je obupal Mati mu je o njem povedala bore malo, a mu je zapustila fotografijo Williama Floyda Hardyja v vojaški uniformi. Tudi Brent se je pozneje pridružil vojski in služil v Vietnamu: prav v tistih letih je sklenil narediti konec nevednosti in začel poizvedovati o očetu, v vojski pa so ga kmalu obvestili, da je žal že pokojen. Brentovo iskanje se je pred več kot pol stoletja ustavilo, otožen se je sprijaznil, da z očetom nikoli ne bo navezal stika, in zaživel je po svoje. Ustvaril si je družino, a ko je zakorakal v jesen življenja, je znova občutil znano praznino. Spet je začel brskati po očetovi preteklosti, notranji glas mu je prigovarjal, naj nikar ne obupa. Izvedel je, da se je oče poročil in da je tudi žena že pokojna; pokopana da sta skupaj v Lawtonu v Oklahomi, na tamkajšnjem pogrebnem zavodu pa so mu zaupali, da sta imela sina, Billa! Brentu je zaigralo srce, zato je začel prek facebooka iskati brata, ki se mu prav tako ni sanjalo, da ima sorojenca. In končno sta navezala telefonski stik ter spoznala, da imata res skupnega očeta, potem pa jima je pandemija preprečila srečanje!



Minulo leto sta si krajšala z dolgimi telefonskimi pogovori in klepeti prek spleta, med katerimi sta ugotovila tudi, da je Bill prav tako služil v Vietnamu, in to v letalskih silah in v istih letih kakor Brent! Razmere so jima zdaj že bolj naklonjene, zato komaj čakata druženje v živo: 73-letni Bill bo obiskal starejšega brata v Misuriju, kjer se je rodil njun oče. Prispel bo na dan neodvisnosti, 4. julija: ne, ne bosta se udeležila parad, ognjemetov in drugih slovesnosti, ki jih v prazničnih dneh v ZDA ne manjka, temveč bosta vse dni in večere presedela na Brentovem vrtu in – klepetala.

