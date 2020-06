Po uvedbi mask nas verjetno čaka novost

Pozorno spremljajte dogajanje

Smiselno, le bi jo naložilo več ljudi

Z današnjim dnem je v vseh zaprtih javnih prostorih obvezno nošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Prav tako je obvezno razkuževanje rok. Potniki v javnem prometu morajo ob vstopu in med prevozom obvezno nositi zaščitno masko in si razkuževati roke.Vlada je glede na slabšanje epidemiološke slike sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask. Odločitev bo pretehtala vsakih 14 dni glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji. Ob tem spremlja epidemiološko sliko ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu, na podlagi tega se bo odločala tudi o sprejemanju dodatnih ukrepov in morebitnih spremembah režima na meji za vstop v Slovenijo.Preberite tudi:Več sprememb je tudi pri vstopanju v državo. Od danes tako na seznamu epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez omejitev, tudi ni več Črne gore in Luksemburga. Na t. i. rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo treba v karanteno, sta po novem še Albanija in Portugalska. Vlada je za izognitev zlorabam odločila tudi, da dokazilo o negativnem testu na novi koronavirus, ki ga morajo tujci predložiti ob vstopu v Slovenijo, po novem ne sme biti starejše od 36 ur. Doslej dokazila niso smela biti starejša od treh dni.Prehod države s t. i. zelenega seznama na rdeči seznam se sicer ne zgodi čez noč, vendar se epidemiološka slika v posamezni državi lahko hitro spremeni, zato morajo slovenski državljani v tujini pozorno spremljati dogajanje. ​V zadnjih dneh je bilo na podlagi novih pogojev za prestop meje izrečenih okoli 2700 ukrepov karantene.Vlada ob tako velikem številu izrečenih odločb o karanteni razmišlja o dodatnih ukrepih, kot je prostovoljna uporaba aplikacije za spremljanje kontaktov, da bi s tem preprečila dodatne zaostritve ukrepov. Minister za zdravjeje o tem povedal: »Spremljamo aplikacije, ki bi bile za nas sprejemljive in so na prostovoljni osnovi. Kot primerne ocenjujemo tiste, ki jih uporabljajo v Italiji, morda še nekoliko bolj v Nemčiji.«Mobilna aplikacija bi opozorila tiste, ki bi si jo namestili na pametni telefon, ali so bili v stiku z okuženo osebo. Podatki v aplikaciji so anonimizirani, uporaba pa je smiselna predvsem, če si jo namesti večje število državljanov. Aplikacija bi lahko olajšala nadzor nad karantenami tako, da bi naložili uporabo aplikacije tistim, ki jim je bila odrejena karantena, vendar pogovori o tem še potekajo. Kot je dejal Gantar, razmišljajo, da bi osebam, ki jim je bila odrejena karantena, naložili tudi uporabo aplikacije. »Bomo pa se o tem še pogovarjali.«Poleg pravne podlage za morebitno uvedbo aplikacije pa je vlada napovedala, da bo poskušala poenostaviti postopek vročanja odločb o karanteni prek elektronske pošte in ne več osebnega vročanja.