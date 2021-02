Po ulici se je zapeljala hiša

Zahteven premik so načrtovali več let.

330

tisoč evrov je plačal.

Zgodovinsko selitev so načrtovali nekaj let, konec tedna pa so prebivalci San Francisca obmolknili ob neverjetnem prizoru: viktorijanska hiša je namreč prepotovala šest ulic, da je dosegla nov naslov, za podvig pa je moral lastnik odšteti 330.000 evrov.Selitve hiš v ZDA so dokaj pogost pojav, a velikanski izziv jo je bil na mogočnem vozu prepeljati skozi mestne ulice. Sicer izkušeni izvajalci in organizatorji premika so se kar nekaj let spopadali z birokratskimi mlini, saj je bilo pridobivanje dovoljenj izjemno mukotrpno in počasno, tako tudi soglasij mestnih oblasti za zaprtje in spraznitev selitvene poti, odstranitev prometne signalizacije in semaforjev ter celo žaganje vej dreves na začrtani trasi.Skrajno nenavaden konvoj, ki je bil videti kot udeleženec parade, se je premikal s hitrostjo komaj kilometer na uro, še počasneje pa je šlo na prvem delu, ki je potekal po klancu navzdol. In čeprav na ulicah ni bilo prometa in so se vsi vozniki zgledno držali preusmeritev in obvozov, se je ob nekajstometrski trasi zbralo več tisoč radovednih opazovalcev, ki so s telefoni dokumentirali selitev, kakršne še niso videli in ki je bila v koronskih časih nedvomno prava popestritev.Ali se je podvig zares splačal? Kot meni lastnik hiše in plačnik vrtoglavega zneska za selitev, borzni posrednik, ki je nepremičnino kupil leta 2013, vsekakor da: gre za 139 let staro dvoetažno viktorijansko zgradbo, ki ponuja skoraj 500 kvadratnih metrov površine, z značilnimi velikimi okni in razkošnimi vhodnimi vrati, ki pa bo po novem stala blizu nekdanje mrtvašnice. Stavbi bo menda združil in preuredil v razkošen stanovanjski kompleks, enote pa, jasno, prodajal po vrtoglavih cenah.