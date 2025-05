Po Trumpovi uvedbi carin v Ameriki padajo rekordi

Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA je marca dosegel rekordnih 140,5 milijarde dolarjev, kar je 14 odstotkov več kot februarja, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Od prvega četrtletja lani se je primanjkljaj povečal za 92,6 odstotka, ker so podjetja v pričakovanju carin hitela z uvozom blaga.

Predsednik ZDA Donald Trump je že med lanskoletno kampanjo napovedoval, da bo povišal ali uvedel carine na uvoz v ZDA, retoriko je krepil v prvih mesecih vladanja in uvedel carine za Kanado in Mehiko, aprila pa še proti vsemu svetu. Ameriški uvozniki so prve tri mesece hiteli s polnjenjem zalog, preden bi Trump uresničil grožnjo, da jim ne bi bilo treba takoj višati cen.

Cilj carin je po Trumpovih besedah zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja ZDA s svetom, a ima njegova politika za zdaj nasproten učinek. Ameriški uvoz se je marca na mesečni ravni povečal za 4,4 odstotka na 419 milijard dolarjev, izvoz pa za 0,2 odstotka na 278,5 milijarde dolarjev.

Največji primanjkljaj s Kitajsko

V prvih treh mesecih skupaj se je uvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 23,3 odstotka. Trenutno veljajo 145-odstotne carine na uvoz iz Kitajske, s katero imajo ZDA največji zunanjetrgovinski primanjkljaj. Za preostali svet do julija veljajo 10-odstotne carine, prihodnost pa je negotova.

Marca je opazno narasel uvoz potrošniškega blaga na čelu s farmacevtskimi izdelki, oblačili, pohištvom, nakitom in gospodinjskimi aparati. Kanadska vlada je poročala, da se je izvoz kanadskega blaga v ZDA marca zmanjšal za 6,6 odstotka, v druge države sveta pa se je povečal, najbolj v Veliko Britanijo, Hongkong, Nemčijo in Nizozemsko.

ZDA imajo s svetom redne primanjkljaje v trgovini z blagom, v trgovini s storitvami pa presežke. Izvoz storitev se je marca na mesečni ravni zmanjšal za 900 milijard dolarjev na 95,2 milijarde dolarjev, predvsem zaradi opaznega padca turističnega obiska ZDA. Najbolj se je zmanjšalo število turistov iz Kanade.