Po Trumpovem šokantnem dejanju odzivi z vsega sveta: »Ne morem razumeti, da hoče zanetiti vojno ...«

Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi univerzalnih carin na uvoz z vsega sveta, vključno z EU, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo, je danes povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA je pozvala k pogajanjem. Če ta ne bodo prinesla rešitve, pa je EU pripravljena ukrepati, je dejala.

»Napoved predsednika Trumpa o uvedbi univerzalnih carin za ves svet, vključno z Evropsko unijo, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo. Globoko obžalujem to odločitev,« je iz Samarkanda v Uzbekistanu, kjer se bo v petek udeležila vrha EU-Srednja Azija, sporočila von der Leyen.

Ameriški predsednik je naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta, kar bo začelo veljati v soboto, 5. aprila, ter še višje carine za okrog 60 držav in EU, ki bodo vstopile v veljavo prihodnjo sredo, 9. aprila. Odzivi na napovedani Trumpov ukrep so večinoma negativni, finančni trgi pa padajo. Trump je v sredo v dolgem, skoraj uro trajajočem nastopu pred Belo hišo nizal obtožbe na račun domnevnega svetovnega izkoriščanja Amerike in napovedal, da bodo njegove carine sprožile zlato dobo za Ameriko in Američane. Konservativni finančni časopis Wall Street Journal je opozoril, da bo popolna preobrazba svetovnega trgovinskega sistema, ki so ga zgradile ZDA, z uvedbo Trumpovega trgovinskega davka prinesla negativne posledice za svetovno trgovino, ZDA in Američane. Med najbolj prizadetimi državami bo Kitajska, za katero je Trump že uvedel 20-odstotne carine, sedaj pa jim je dodal še 34-odstotne, torej skupaj 54-odstotne carine. Za EU bodo veljale 20-odstotne carine, čeprav evropski diplomati v Washingtonu menijo, da posledice ne bodo tako hude, kot se zdi, saj se bodo sedaj začela pogajanja. Trump je med drugim uvedel 37-odstotne carine za Srbijo, 15-odstotne za Norveško, 47-odstotne za Madagaskar, 20-odstotne za Jordanijo in 17-odstotne za Izrael.

Velik udarec za svetovno gospodarstvo

Opozorila je na »ogromne posledice«, ki jih bo Trumpova odločitev o uvedbi carin na praktično ves uvoz v ZDA imela za milijone ljudi po vsem svetu, predvsem najbolj ranljive. Posledice bodo od prvega dne občutila tudi vsa podjetja, velika in mala, je dodala predsednica komisije.

Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi univerzalnih carin na uvoz z vsega sveta, vključno z EU, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo, je danes povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Yves Herman Reuters

Strinjala se je z ameriškim predsednikom, da nekatere tretje države izkoriščajo obstoječa pravila svetovne trgovine. Poudarila je, da se je bila EU vedno pripravljena pogajati z ZDA, da bi odpravili preostale ovire v transatlantski trgovini. »Obenem pa smo pripravljeni odgovoriti,« je dejala.

Priprava prvega svežnja protiukrepov v odziv na carine na uvoz aluminija in jekla v ZDA, ki so začele veljati sredi marca, je po njenih besedah v zaključni fazi. EU pa se pripravlja tudi na nadaljnje protiukrepe, da bi zaščitila svoje interese in podjetja, če pogajanja ne bi bila uspešna, je dodala.

»Ne morem razumeti, da hoče zanetiti vojno ...«

Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki naj bi bila blizu ameriškemu predsedniku, je dejala, da so carine, ki jih je uvedla njegova administracija, »napačne« in ne bodo koristile ZDA. »Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da si prizadevamo za dogovor z ZDA, s ciljem, da se izognemo trgovinski vojni, ki bi neizogibno oslabila Zahod v korist drugih globalnih igralcev,« je sporočila na Facebooku.

Veljati so začele 25-odstotne ameriške carine za avtomobile. Visoke carine za uvoz vseh avtomobilov in lahkih tovornjakov v ZDA so stopile v veljavo opolnoči po washingtonskem času oz. 06.00 po srednjeevropskem času. Carine bodo v naslednjem mesecu začele veljati tudi za avtomobilske dele.

Švedski premier Ulf Kristersson je dejal, da si ne želijo vedno večjih trgovinskih ovir. »Nočemo trgovinske vojne. Želimo najti način, da se vrnemo na pot trgovine in sodelovanja z ZDA, da bodo lahko ljudje v naših državah uživali boljše življenje,« je izpostavil.

Ne gre za »dejanje prijatelja«

Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da bo »Španija zaščitila svoja podjetja in delavce ter bo še naprej zavezana odprtemu svetu.«

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je v izjavi dejal, da ne more razumeti, da želijo ZDA začeti trgovinsko vojno proti Evropi. »Nihče ni zmagovalec, vsi izgubljajo. Namesto da gradimo zidove, bi morali podreti ovire. Evropa bo ostala enotna. Evropa bo dala močne in sorazmerne odgovore,« je dejal.

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da Trumpova odločitev o uvedbi carin ni »dejanje prijatelja« in dejal, da bodo ljudje plačali najvišjo ceno za te »neupravičene« carine.

Britanski minister za trgovino Jonathan Reynolds je obljubil, da bo mirno pristopil k Trumpovi odločitvi, da Združenemu kraljestvu uvede 10-odstotne carine, medtem ko država poskuša doseči gospodarski dogovor z Washingtonom. »ZDA so naš najbližji zaveznik, zato je naš pristop, da ostanemo mirni in predani sklenitvi tega dogovora, za katerega upamo, da bo omilil vpliv današnje objave,« je dejal Reynolds v izjavi po objavi carin.