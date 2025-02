Po treh mesecih od tragične nesreče je predsednik Vučić prvič storil to

Po množičnih študentskih protestih in blokadi vseh treh mostov v Novem Sadu je srbski predsednik Aleksandar Vučić prvič pokazal pripravljenost na dialog.

Povabil je vodstvo beograjske univerze na pogovore, da bi našli rešitev za vse večje nezadovoljstvo študentov, ki že tri mesece vztrajajo pri zahtevah za razjasnitev okoliščin tragične nesreče na železniški postaji v Novem Sadu.

Študenti ne popuščajo: »Ne bomo se umaknili, dokler ne dobimo pravice«

Vučićevo povabilo na pogovore prihaja le dan po tem, ko se je na desettisoče protestnikov pridružilo študentom pri blokadi mestnih mostov, izražajoč nezadovoljstvo nad počasnim odzivom oblasti na tragedijo, ki je terjala 15 življenj.

Študenti so ob tem poudarili, da ne bodo prenehali s protesti, dokler ne bodo izpolnjene vse njihove zahteve, vključno s popolnim razkritjem dokumentacije o obnovi železniške postaje in prevzemanjem odgovornosti odgovornih.

Tudi v Ljubljani so protestniki zahtevali odhod Aleksandra Vučića. FOTO: Voranc Vogel

Vučić je sicer v zadnjih mesecih večkrat zatrdil, da so vse zahteve študentov že izpolnjene, vendar njegov poziv na dialog nakazuje, da pritisk protestnikov ne popušča. Dejal je, da so oblasti pripravljene delati »noč in dan«, da bi rešile situacijo in preverile, ali so bile vse zahteve resnično izpolnjene.

Premier v odstopu Miloš Vučević je prav tako podprl Vučićevo pobudo za srečanje z rektorskim kolegijem, pri čemer je jasno, da protesti pridobivajo moč in politično težo.

Pridružili še odvetniki, profesorji in kulturniki

Medtem je Višje državno tožilstvo v Novem Sadu napovedalo preiskavo korupcije v povezavi z obnovo nadstreška na železniški postaji, saj se pojavljajo dvomi o verodostojnosti objavljene dokumentacije in finančnih transakcij.

Poleg študentov zdaj proteste podpirajo tudi profesorji, odvetniki in kulturniki. Približno 1600 univerzitetnih profesorjev je uradno podprlo študentsko gibanje, odvetniki so začeli enomesečno stavko, kulturniki pa organizirajo proteste proti političnemu vmešavanju v kulturo.

Čeprav je Vučić ponudil pogovore, študenti vztrajajo, da želijo konkretne rešitve, ne zgolj besed. Napovedali so nadaljevanje protestov, dokler ne bodo dosežene konkretne spremembe. Srbska vlada se zdaj sooča s ključnim trenutkom – ali bo dejansko pristala na zahteve protestnikov ali pa bo dialog ostal zgolj simbolična poteza brez resničnih učinkov.