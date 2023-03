Po tragični nesreči se je oglasil Robert Golob: Iskreno sožalje svojcem in prijateljem

Zaradi železniške nesreče na severu Grčije, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 42 ljudi, so v več grških mestih v sredo zvečer potekali protesti. Postajni načelnik, ki so ga aretirali zaradi nesreče, bo danes pričal pred sodiščem, grški železničarji pa v znak žalovanja in protesta zaradi zanemarjanja železnic danes stavkajo.

Grška vlada obljublja, da bodo z neodvisno preiskavo odkrili vzrok najhujše železniške nesreče v zgodovini države, odgovorni pa bodo morali pred sodišče. Grški premier Kiriakos Micotakis je krivdo za tragično nesrečo pripisal človeški napaki.

Huda nesreča v Grčiji. FOTO: Alexandros Avramidis Reuters

Golob izrekel sožalje

V sredo zvečer je tragedijo v Grčiji komentiral tudi slovenski premier Robert Golob: »Moje misli so s prebivalci Grčije in predsednikom vlade Mitsotakisom ob današnji tragični železniški nesreči na severovzhodu Grčije. Iskreno sožalje svojcem in prijateljem žrtev nesreče.«

V zvezi z nesrečo so v sredo aretirali postajnega načelnika v Larisi. Po navedbah policije 59-letniku očitajo umor in povzročitev hudih telesnih poškodb iz malomarnosti. Postajni načelnik, ki je odgovoren za signalizacijo, zanika, da bi karkoli naredil narobe in za nesrečo krivi morebitno tehnično napako.