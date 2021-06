Po svetu padajo temperaturni rekordi

V Portlandu in Seattlu ljudje doma večinoma nimajo klimatskih naprav, hladijo se v posebnih halah. FOTO: Maranie Staab/Reuters

V torek pa so dosegli višek vročinskega vala na jugozahodu Kanade, nov rekord je sedaj kar 49,6 °C! To je več od absolutnega rekorda Južne Amerike in Evrope ter nov rekord na območju 45° in več severne geografske širine.

Ne le Evropa, tudi preostali deli sveta so se zadnje tedne znašli v primežu neznosne vročine, med njimi takšni, kjer tako visokih temperatur še zdaleč niso vajeni. Denimo Sibirija, zahod Kanade in severozahod Združenih držav Amerike. Temperaturni rekord so prejšnji teden zabeležili v Moskvi, kjer so v petek namerili 33,8 stopinje Celzija, največ v zgodovini meritev.Še več, neverjetnih 46,1 stopinje so v nedeljo namerili na zahodu Kanade, v provinci Britanska Kolumbija, s čimer so podrli prejšnji rekord iz leta 1937, ko so se cvrli na 45 stopinjah Celzija. Čeprav je v Seattlu nekoliko hladnejše, 38 stopinj so namerili v ponedeljek, pa je to za prebivalce tega dela ZDA velik šok, tako vroče junija tam še ni bilo, zato so v več delih mesta odprli tako imenovane hladilne centre, močno klimatizirane hale, kamor so postavili mobilna ležišča, in ljudje, večina jih doma nima klimatskih naprav, saj jih ob običajnih poletjih ne potrebujejo, derejo vanje, da bi si vsaj za trenutek odpočili in se ohladili.Podobne centre so odprli tudi po drugih delih zvezne države Washington, tudi v sosednjem Oregonu. Gneča je tudi ob vseh vodnih virih, vodnjakih, rekah, jezerih in ob obali, ponekod so na ulice namestili posebne škropilnike, da prebivalcem vsaj nekoliko olajšajo vroče dni. Vsi seveda upajo, da bo vročinskega vala kmalu konec, saj se bojijo požarov, omenjeni deli Kanade in ZDA so namreč gosto poraščeni z gozdom in posledice bi bile lahko katastrofalne.