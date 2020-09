Po svetu hitreje od zvoka (FOTO)

Glavni konstruktor in odgovorna oseba programa je George Whitesides, ki zatrjuje, da bo njihovo komercialno letalo izredno varno. FOTO: Nasa

3750 kilometrov na uro naj bi doseglo letalo družbe Virgin Galactic.

Pred nekaj dnevi je družba Virgin Galactic naznanila, da si želi razviti nadzvočno potniško letalo. Gre za isto družbo, ki še vedno cilja tudi na turistične polete v vesolje. A najprej so se lotili razvoja zelo hitrega potniškega letala za potovanje po planetu. Podobno bi bilo nekdanjemu nadzvočnemu concordu, zelo aerodinamične oblike s trikotnimi ali deltoidnimi krili, a precej manjše od običajnih, saj bi na krov sprejelo le med devetimi in 19 potniki. Potovalo bi na višini 18.000 metrov, in to s kar trikratno hitrostjo zvoka oziroma blizu 3750 kilometrov na uro, kar je za več kot 1000 kilometrov hitreje, kot je potoval concorde. S takšno hitrostjo bi denimo za polet iz Londona v New York potrebovali slabi dve uri, iz Londona v Sydney pa bi namesto 19 potovali zgolj štiri ure.Virgin Galacticu, ki bo pri projektu sodeloval z družbo Rolls Royce, ta ima dolgoletne izkušnje pri izdelavi vojaških in tudi civilnih letalskih motorjev, so z nasveti pomagali tudi različni vplivneži in strokovnjaki, tudi tisti, zaposleni pri Nasi. Glavni konstruktor in odgovorna oseba programa je, ki zatrjuje, da bo njihovo komercialno letalo izredno varno, potnikom pa da bo ponujalo udobje in razkošje, kakršnega jim ne more dajati nihče od tekmecev. Letalo, na katerem bo mogoče potovati v poslovnem ali prvem razredu, ekonomskega ne bo, bo opravljalo polete na dolgih razdaljah. Preden bodo letalo lahko poslali v zrak, pa podjetje čaka še kar nekaj izzivov, povezanih z njegovim vzdrževanjem, hrupom, gospodarnostjo ter ekologijo.Ni pa družba Virgin Galactic edina, kjer so se domislili, da bi izdelali letalo, ki bi potovalo z nadzvočno hitrostjo. Tudi denverski Boom Supersonic je naznanil, da bi naslednje leto lahko že poletel pomanjšani prototip tovrstnega letala, poimenovali so ga Venture. Bo pa nekoliko počasnejše od letala, ki ga snujejo pri Virgin Galacticu, saj bi letelo z 2,2-kratno hitrostjo zvoka ali blizu 2650 kilometrov na uro.Bi pa na krov sprejelo med 55 in 75 potniki. Še nekoliko počasnejše letalo medtem razvijajo pri družbi Aerion. AS2, kot so ga poimenovali, bo letel z 1,4-kratno hitrostjo zvoka oziroma z dobrimi 1700 kilometri na uro, končan naj bi bil do leta 2025.